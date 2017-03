Bắt cấp khẩn 9 đối tượng vụ giết người nghiêm trọng

9 đối tượng bị tạm giữ gồm Võ Quốc Đại (sinh năm 1990), Ngô Quốc Nam (1993), Đỗ Đức Anh (1995), Nguyễn Văn Anh (1995), Đinh Văn Thọ (1988, cùng ngụ xã Phú Riềng, Bù Gia Mập); Tô Hoàng Suyên (1994), Lê Ngọc Cường (1993, cùng ngụ xã Phú Trung, huyện Bù Gia Mập); Trần Văn Hiệp (1996, ngụ xã Bù Nho, Bù Gia Mập); Trần Bá Kỳ (1995, ngụ xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú).





Vào khoảng 17 giờ ngày 14/4, học sinh Trần Thị Quý Mến (sinh năm 1995, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Phú Riềng), ở thôn Phú Tân, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập tổ chức sinh nhật tại nhà, có mời Trần Hạnh Phúc (tức Phúc bò cạp, sinh năm 1992, ngụ xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú ) và Trịnh Tiến Đoàn (sinh năm 1993, ngụ xã Phú Trung), học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn (xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, Bình Phước).





Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Phúc sang mời rượu bàn của Đoàn. Do trong ly rượu có dính một mẩu bánh mì nên Đoàn đổ đi không uống. Thấy vậy, Phúc nghĩ rằng Đoàn coi thường mình nên đã dùng tay tát vào mặt Đoàn nhưng không trúng Đoàn mà trúng một người bên cạnh nhưng được mọi người can ngăn nên cả hai nhóm ra về.





Khoảng 15 phút sau, Đoàn cùng Cường, Suyên và vài người nữa mang theo dao và gậy gộc phục sẵn ở ngã tư cầu đường, cách nhà Mến khoảng 100m. Tại đây, sau vài lời thách thức, cả hai nhóm lao vào hỗn chiến làm náo loạn cả khu vực xã Phú Riềng.





Trong lúc chém nhau, Phúc bị Đoàn đâm 3 nhát xuyên tim tử vong tại chỗ. Đoàn cũng bị chém tới tấp và tử vong trên đường đi cấp cứu. Riêng đối tượng tên Hải (sinh năm 1995) bị một vết đâm thủng bụng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước. Một vài đối tượng khác cũng bị thương nhẹ.





Ngay sau khi nhận được tin báo, công an tỉnh Bình Phước phối hợp với công an huyện Bù Gia Mập lập tức có mặt tại hiện trường, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm lấy lời khai của các nhân chứng. Ngay trong đêm lực lượng công an đã triệu tập khẩn cấp 12 đối tượng liên quan để điều tra, làm rõ vụ việc./.





Theo Đậu Tất Thành (TTXVN)