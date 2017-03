Bắt cặp tình nhân giết chủ quán ăn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Vòng Sìn Quí (20 tuổi, ngụ huyện Tân Phú) để điều tra về hành vi giết người. Đồng bọn của Quí, bị can Vũ Thị Gấm (15 tuổi, ngụ huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng bị khởi tố về hành vi giết người, nhưng được cho tại ngoại điều tra vì đang mang thai.





Đông đảo người dân hiếu kỳ đến xem hiện trường vụ án mạng.

Đều là những đối tượng sống lang thang, Quí và Gấm đã cặp bồ, sống như vợ chồng và rủ nhau đi cướp để có tiền tiêu xài. Ngày 20-6, cặp tình nhân đã sát hại bà Trương Thị Thu Hồng (45 tuổi, chủ một quán ăn ở khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành) để cướp tài sản.



Bà chủ quán ăn bị sát hại



Khoảng 19 giờ ngày 20-6, cháu Lê Đức Cường (10 tuổi, con trai bà Hồng) vừa đi chơi về đến nhà (cũng là quán ăn) thì phát hiện mẹ nằm bất động trong nhà tắm, trên người dính đầy máu, nên đã tri hô cầu cứu. Nghe tiếng cháu Cường tri hô, người dân xung quanh chạy đến hiện trường thì phát hiện bà Hồng đã tử vong, trên người vẫn còn cắm một con dao nhọn. Vụ việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng.



Qua công tác khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan công an xác định bà Hồng tử vong do bị đâm hàng chục nhát, gây mất máu. Công tác khám nghiệm hiện trường cũng xác định, sau khi sát hại bà Hồng, hung thủ đã cướp của nạn nhân chiếc xe máy mang biển số 52S-7284, một số nữ trang, điện thoại di động và một ví đựng tiền.



Nhận định đây là một vụ giết người, cướp tài sản rất nghiêm trọng, Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Long Thành huy động lực lượng vào cuộc điều tra, truy bắt hung thủ. Với những kết quả thu được từ hiện trường vụ án, cơ quan điều tra xác định hung thủ gây án phải từ 2 người trở lên. Hung thủ gây án ngay tại địa điểm đông người qua lại (quán ăn nằm ở khu đông dân cư), cho thấy đây là những kẻ máu lạnh, hoặc có quen biết với nạn nhân.



Tiến hành lấy lời khai những người liên quan, cơ quan điều tra xác định, trước khi bị sát hại, bà Hồng có thuê 2 người (một nam, một nữ) làm nhân viên phục vụ tại quán ăn. Nhưng sau khi chủ quán bị sát hại, 2 nhân viên này cũng “bặt vô âm tín”.



Kẻ thủ ác từng đi cướp



Nghi ngờ 2 nhân viên của quán có thể liên quan đến cái chết của nạn nhân, cán bộ điều tra tiến hành xác minh thì phát hiện cả hai thường sử dụng tên T.T. và V.T.P. để thuê phòng tá túc tại một số nhà nghỉ ở huyện Long Thành.



Lần theo 2 cái tên này, lực lượng công an xác định người có tên T. ngụ ở huyện Tân Phú, còn người tên P. ngụ ở huyện Xuyên Mộc. Nhưng theo khai nhận của chị P., em gái của mình là Vũ Thị Gấm đã lấy trộm giấy chứng minh nhân dân của chị, rồi bỏ nhà đi sống lang thang cùng đối tượng tên Vòng Sìn Quí. Từ manh mối này, cơ quan công an nhận định Quí và Gấm có liên quan đến cái chết của bà Hồng.



Tiến hành xác minh lai lịch của Quí và Gấm, cơ quan điều tra nhận được thông tin, đầu tháng 6-2013, Quí và Gấm đã thực hiện vụ cướp xe máy và điện thoại của một người dân tại xã Hòa Hiệp (huyện Xuyên Mộc) rồi bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuyên Mộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, nhưng chưa bắt được cả hai.



Ngoài ra, ngày 26-5, tại địa bàn huyện Tân Phú, Quí và Gấm cũng đã thực hiện trót lọt vụ cướp xe máy, điện thoại cùng với giấy tờ tùy thân của anh T. (ngụ tại huyện Tân Phú). Sau khi gây án, cả hai đã bỏ trốn, Công an huyện Tân Phú cũng đã lập hồ sơ, tiến hành truy bắt cả hai.



Với sự hỗ trợ của công an 2 huyện: Tân Phú và Xuyên Mộc, đầu tháng 8-2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã bắt giữ Gấm. Cuối tháng 9-2013, cơ quan điều tra đã bắt giữ Quí khi đối tượng đang lẩn trốn tại một bệnh viện ở huyện Tân Phú.



Tại cơ quan điều tra, Quí và Gấm khai nhận, sau khi thực hiện thành công 2 vụ cướp ở Xuyên Mộc và Tân Phú, cả hai đến địa bàn huyện Long Thành để lẩn trốn. Khi biết bà Hồng đang cần người phụ quán, cả hai đã xin làm việc cho bà Hồng. Chiều 20-6, thấy quán vắng khách, Quí đã bàn với Gấm sát hại bà Hồng để cướp tài sản.



Theo Trần Danh (Đồng Nai Online)