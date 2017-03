Bắt cặp tình nhân ‘thủ’ súng đi bán ma túy

Ngày 18-3, Công an phường Tân Đông Hiệp (thị xã Dĩ An, Bình Dương) đã bàn giao nghi can Nguyễn Thị Phượng (33 tuổi, quê An Giang) và Nguyễn Văn Lâm (31 tuổi, ngụ TP.HCM) cho Công an thị xã Dĩ An để điều tra thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, tối 17-3, Công an phường Tân Đông Hiệp phối hợp cùng các “hiệp sĩ” Đội Phòng, chống tội phạm phường Tân Đông Hiệp khi tuần tra trên tuyến đường Lê Hồng Phong thì phát hiện Lâm chở Phương trên xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn.



Cặp đôi bị cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ. Ảnh: CTV

Khi bị lực lượng tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe thì các đối tượng trên đã chống trả quyết liệt để bỏ chạy nhưng không thoát. Qua kiểm tra, phát hiện trong túi xách của đối tượng nữ chứa khẩu súng kiểu dáng K54.



Bước đầu, cặp đôi này khai nhận đây là loại súng bắn đạn mang theo khi đi giao ma túy. Tại phòng trọ của nghi can ở khu phố Tân Phú 1 (phường Tân Bình, thị xã Dĩ An), lực lượng công an đã tiến hành khám xét và phát hiện nhiều túi nylon có chứa chất bột tinh thể màu trắng nghi là ma túy, dụng cụ dùng để hút ma túy, nhiều viên đạn súng quân dụng…

Được biết Lâm và Phượng là con nghiện sống với nhau như vợ chồng để cùng hút chích và mua bán ma túy. Cả hai từng bị bắt về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi ra tù đôi nam nữ này tiếp tục nghiện rồi mua bán trái phép chất ma túy.