Bắt cặp vợ chồng chuyên bán thuốc lắc

Trước đó, ngày 10/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an huyện Tân Yên bắt quả tang vợ chồng Hòa đang bán trái phép chất ma túy (thuốc lắc) cho dân chơi. Lực lượng Công an thu giữ ma túy tổng hợp, 1,5 triệu đồng và 5 điện thoại di động. Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 31 viên ma túy tổng hợp.

Được biết, điểm bán lẻ thuốc lắc của vợ chồng Hòa rất nhức nhối, khiến nhân dân trong vùng bức xúc, các đối tượng nghiện lắc từ TP Bắc Giang, Bắc Ninh tìm đến tận đây để mua bán, đem đến các vũ trường, quán karaoke sử dụng.



Theo P.A. (CAND)