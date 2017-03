Bắt cặp vợ chồng ‘mượn’ đường xe khách để buôn ma túy

Đây là thủ đoạn tinh vi của cặp vợ chồng lão luyện trong giới buôn bán ma túy ở Hải Phòng.

Hồi 12h 20’ ngày 08-9, tại khu vực phường Sở Dầu, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng, phòng PC47 kết hợp với Công an huyện Tiên Lãng; Ban phòng - chống tội phạm ma túy; Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 và Công an phường Sở Dầu (công an quận Hồng Bàng) bắt quả tang Nguyễn Thị Thư (47 tuổi; Lê Chân, Hải Phòng) và Nguyễn Văn Thơm (44 tuổi, Tiên Lãng, Hải Phòng, đang sống như vợ chồng với Thư) về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 963,49 gam ma túy đá, 03 điện thoại, 01 xe máy và nhiều tang vật liên quan.



Hai đối tượng tại cơ quan điều tra

Khám xét nơi ở của Thư và Thơm thu giữ 69,37 gam ma túy đá, 01 cân điện tử, 14 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan khác. Tổng tang vật thu giữ là 1,033 kg ma túy đá, 03 điện thoại, 01 xe máy, 01 cân điện tử và 14 triệu đồng. Thư và Thơm đều đã có tiền án về ma túy, được đánh giá là đối tượng phạm tội với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Cả hai còn cầm đầu đường dây buôn bán ma túy đá từ Hải Phòng đi các tỉnh thành trong cả nước. Theo báo cáo của cơ quan điều tra, cặp đôi này thuê nhà ở đường Nguyễn Đức Cảnh, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng (cạnh bến xe Tam Bạc) để thuận tiện cho hoạt động phạm tội. Sau khi mua ma túy về, cả hai đóng gói, cất giấu, ngụy trang trong nhiều loại đồ vật, hàng hóa để vận chuyển bằng xe khách đi tiêu thụ tại các tỉnh thành phố khác.

Hiện phòng PC47 đã tạm giữ hai đối tượng và tiếp tục điều tra mở rộng án.