Bắt “cậu Thủy” để mở rộng điều tra

“Cậu Thủy” (áo trắng, đứng vòng tay) nghe lệnh bắt



Biệt thự của “cậu Thủy”



Theo Nguyễn Phúc (TNO)



Ảnh: Bình Phan



Như đã thông tin, vào 8 giờ sáng nay 28.10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Thúy (tức "cậu Thủy", 54 tuổi, ngụ tại thị trấn Chờ, H.Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Ngoài “cậu Thủy”, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Mẫn Thị Duyên (51 tuổi, là vợ của “cậu Thủy”) về các hành vi nói trên.Được biết, cả hai bị can cùng bị tạm giam 4 tháng để điều tra về các hành vi làm giả hài cốt, di vật, nơi chôn liệt sĩ.Chiều cùng ngày PV đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với đại tá Nguyễn Văn Kỷ, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị.- Nói chung quá trình điều tra thì dài nhưng đến sáng nay, như anh đã biết, chúng tôi đã bắt tạm giam Nguyễn Thanh Thúy và vợ. Còn cụ thể thì từ khi chúng tôi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo ở vụ việc tại xã Gio Mai (H.Gio Linh), chúng tôi đã có theo dõi sát sao rồi.- Nói cái này thì rất dài nhưng dễ thấy nhất là các hành vi của cả hai người này (“cậu Thủy” và vợ - PV) thể hiện sự gian dối, có dấu hiệu lừa đảo.- Hiện nay, Cơ quan an ninh điều tra của Công an tỉnh Quảng Trị chỉ mới căn cứ vào vụ việc xảy ra ở địa phương.- Cái đó còn tùy vào chứng cứ thu thập từ bị can nữa. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng làm rõ vụ án với thái độ nghiêm túc, hết sức mình.