Bắt cháu bé làm con tin, đòi công an cấp súng để tự tử

Ngày 8-10, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Phương (24 tuổi, trú phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi giữ người trái pháp luật.





Quán Internet nơi xảy ra vụ bắt giữ con tin





Phương bị cơ quan công an khống chế, bắt giữ

Cùng ngày, UBND phường Tân An đã thưởng nóng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP Buôn Ma Thuột), Công an phường Tân An và Tiểu đoàn trưởng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Đắk Lắk) vì đã giải cứu thành công vụ bắt giữ con tin.

Tại cơ quan điều tra, Phương khai nhận do buồn chán chuyện gia đình và có ý định tự tử bằng súng nên trưa 7-10, y đã cầm hai con dao, một thanh sắt tìm đến quán Internet trên đường Nguyễn Văn Linh (phường Tân An).

Khi vào quán, Phương bất ngờ dùng dao khống chế cháu Y Giang (14 tuổi) đang ngồi chơi game. Phương đuổi hết tất cả những người có mặt trong quán Internet ra ngoài, dùng ghế chèn cửa để uy hiếp con tin.

Trong lúc khống chế con tin, Phương yêu cầu chủ quán gọi công an đến, đồng thời cung cấp cho hắn một gói thuốc, mười chiếc bánh mì và một khẩu súng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa hiện trường, cùng gia đình thuyết phục Phương thả con tin nhưng không được. Phương yêu cầu phải đưa cho hắn một khẩu súng AK kèm một băng đạn đã nạp đầy. Nếu không, hắn sẽ sát hại cháu bé.

Sau nhiều giờ thuyết phục bất thành, đến khoảng 21 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã buộc phải dùng hơi cay khống chế, ập vào bắt giữ Phương, giải thoát con tin an toàn.



Con dao hung khí Phương dùng để khống chế con tin





Thưởng nóng cho lực lượng công an giải cứu thành công vụ việc

Thông tin từ cơ quan điều tra, trong quá trình thuyết phục, Phương nói mình bị nhiễm HIV muốn tự tử. Nhưng khi đưa về trụ sở công an, Phương phủ nhận mình bị nhiễm HIV và khai nhận do buồn chán chuyện gia đình nên muốn tự tử bằng súng. Do không có súng nên mới bắt cóc con tin để công an tới đưa súng cho mình.