Bắt chi cục trưởng THADS TP Hội An

Cơ quan này cũng khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Tuấn.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2009, Công ty TNHH Dịch vụ - Du lịch Tân Đông An đã thế chấp khách sạn River Beach Resort ở bãi biển Cửa Đại, TP Hội An để vay Ngân hàng BIDV Chi nhánh Quảng Nam 67 tỉ đồng. Do kinh doanh khó khăn, công ty chưa hoàn thành việc trả nợ nên năm 2012, TAND TP Hội An (Quảng Nam) đã ra quyết định công nhận thỏa thuận của hai bên.

Quyết định có hiệu lực, tháng 10-2012, Chi cục THADS TP Hội An ra quyết định thi hành, buộc công ty phải trả cho BIDV Quảng Nam hơn 96 tỉ đồng gồm cả nợ gốc và lãi. Tài sản bảo đảm trong vụ THA này là khách sạn River Beach Resort và ông Tuấn, chấp hành viên đồng thời là chi cục trưởng THADS TP Hội An, tiến hành. Quá trình thực hiện, giám đốc công ty nhiều lần đến gặp ông Tuấn xin ông có ý kiến với BIDV Quảng Nam tạo điều kiện cho công ty tái cơ cấu vốn vay và xin giảm lãi. Tuấn ra điều kiện là mỗi tháng công ty phải “bôi trơn” vài chục triệu đồng và giám đốc công ty chấp nhận điều kiện này để được tiếp tục kinh doanh và ông Tuấn đã nhận từ giám đốc công ty hơn 200 triệu đồng, một điện thoại trị giá 16 triệu đồng.

Đến tháng 4-2014, Tuấn tiếp tục yêu cầu công ty đưa thêm 1 tỉ đồng nhưng công ty chưa thực hiện. Trong thời gian này, giám đốc công ty xin BIDV gia hạn nợ, tái cơ cấu nợ và được đơn vị này đồng ý. Ngày 7-7, BIDV có công văn gửi Chi cục THADS TP Hội An yêu cầu dừng việc bán đấu giá tài sản để doanh nghiệp thu xếp trả nợ. Tuy nhiên, ngày 8-7, ông Tuấn tổ chức bán đấu giá khách sạn với giá 105,45 tỉ đồng (gồm cả thương hiệu khách sạn River Beach Resort). Ngày 12-8, khi đoàn cưỡng chế THA của TP Hội An đến cưỡng chế thì lãnh đạo và cổ đông công ty không chấp nhận vì cho rằng không thực hiện đúng quy trình, làm ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp và giám đốc công ty đã tố giác việc nhận tiền, o ép đến cơ quan điều tra.

Theo cơ quan điều tra, hành vi đưa hối lộ của giám đốc đã rõ nhưng việc đưa hối lộ cho Tuấn nhằm kéo thời gian để công ty đàm phán với ngân hàng cơ cấu lại nợ và xin giảm lãi, bảo vệ cho công ty nên không xử lý hình sự.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đang tiếp tục điều tra vụ án.

