Bắt chủ hụi lừa đảo gần 30 tỷ đồng

Trần Thị Thu Trang (SN 1963, ngụ phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) đã bị Công an TP. Cần Thơ bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đầu tháng 8-2012, hàng chục tiểu thương quận Thốt Nốt nghe tin bà Trang tuyên bố bể hụi. Một số người mất trắng tiền tỷ. Hơn mười năm, bà Trang nổi tiếng là chủ hụi uy tín ở địa phương. Thời gian đầu, bà Trang thanh toán sòng phẳng. Khi các tay em tin tưởng thì bà Trang mở chưng hụi lớn 50 đến 100 triệu đồng. Hàng tháng, hụi viên đều đóng đầy đủ. Có người đi mượn, bán nữ trang chơi hụi kiếm lời. Chị T. (ngụ phường Thốt Nốt) cho biết, đã bán toàn bộ số nữ trang dành dụm được để chơi hụi với bà Trang. Khoảng tháng 7-2012, chị T. cần vốn làm ăn nên kêu cao để được hốt hụi nhưng bà Trang bảo là người khác kêu cao hơn. Nghi ngờ, chị T. kiểm tra người nhận tiền thì toàn địa chỉ “ma” do bà Trang đưa ra. Biết bị lừa, hàng loạt nạn nhân làm đơn tố cáo, bà Trang tuyên bố bể hụi.

Theo Công an TP.Cần Thơ, trước khi tuyên bố bể hụi, bà Trang còn chín dây hụi chưa kết thúc. Do có ý định lừa đảo, bà Trang đã hốt hụi những lần đầu và đề tên những người không tham gia vào danh sách hụi viên để chiếm đoạt tiền. Công an xác định, bà Trang đã chiếm đoạt của các hụi viên hơn 21 tỷ đồng, trong đó, 13,3 tỷ đồng tiền góp vốn và 7,7 tỷ đồng tiền lãi. Mở rộng điều tra, Công an TP.Cần Thơ tiếp tục phát hiện hành vi lừa đảo của bà Trang. Tuy không kinh doanh nhưng bà Trang thường xuyên quan hệ với cá nhân có tài sản để mượn tiền. Khi bà Trang bị bắt, bà Trương Thị Thu đến cơ quan công an cung cấp chứng từ bà Trang vay mượn 2,6 tỷ đồng không thanh toán, bà Hà Thị Ba tin tưởng những lời hứa ảo của bà Trang gom góp tiền bao năm dành dụm và mượn của người thân được 3,6 tỷ đồng đưa cho bà Trang. Ngoài ra, Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long là chủ nợ của bà Trang 2,5 tỷ đồng.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Cần Thơ, hiện nhiều nạn nhân của bà Trang chưa tố cáo. Qua Báo CATP, Công an TP.Cần Thơ đề nghị, ai là nạn nhân của bà Trang (ảnh) đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội để trình báo.



Theo Thiện Thảo (CATP)