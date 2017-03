Bắt chủ mưu chém người tàn phế với giá 20 triệu đồng

(PL)- Cơ quan Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Đình Thái, Nguyễn Văn Huy và Phạm Văn Tân (cùng trú Nghệ An) về hành vi cố ý gây thương tích.