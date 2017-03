Bắt chủ quán cà phê kiêm môi giới mại dâm

Chiều 11/10, Công an quận 9, TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa bắt tạm giam Huỳnh Thị Thủy (44 tuổi, ngụ xã Tân Hội, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang; tạm trú quận 9, TP Hồ Chí Minh) về hành vi môi giới mại dâm. Liên quan đến vụ án, Công an đang xem xét vai trò đồng phạm giúp sức của đối tượng Võ Thanh Lâm (46 tuổi, ngụ An Giang).

Trước đó, vào khoảng 12h50 ngày 10/10, các trinh sát thuộc Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận 9 tiến hành kiểm tra hành chính khách sạn Phương Toàn, nằm trên đường Nguyễn Văn Thạnh, phường Long Thạnh Mỹ bắt quả tang tại phòng số 102 và 103 đang có hai cặp trai gái đang mua bán dâm. Theo lời khai của 2 khách mua dâm L.Q.H. và T.V.T., trưa cùng ngày, cả hai đến quán cà phê Thu Thủy (thuộc khu phố Long Hòa, phường Long Thạnh Mỹ) mua dâm thì được chủ quán Huỳnh Thị Thủy đồng ý. Thủy ra giá, mỗi khách phải trả tiền mua dâm 500.000 đồng/lượt cho một gái bán dâm và 100.000 đồng tiền công môi giới. Cả hai đồng ý và đưa cho Thủy 1,2 triệu đồng. Sau khi thỏa thuận xong giá cả và đưa tiền, Thủy điện thoại cho hai gái bán dâm N.B.K. (19 tuổi) và N.C.G. (37 tuổi, cùng ngụ quận Thủ Đức) đến rồi kêu Võ Thanh Lâm chở hai cô này đến khách sạn Phương Toàn giao cho khách. Tại đây, khi hai cô gái đang bán dâm thì bị Công an bắt quả tang như đã nói ở trên.

Theo H.Anh (CAND)