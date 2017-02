Bắt chủ quán là nghi can bắn chết người trong đêm

(PLO)- Sáng 9-2, Cơ quan công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) vẫn đang phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục khám nghiệm, điều tra vụ nổ súng bắn chết người.