Bắt chủ quán nhậu liên quan vụ hỗn chiến chết người

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, tối 21-8, tại quán nhậu Tỷ Muội xảy ra một vụ đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên khiến một người chết, một người bị thương nặng. Vào thời điểm trên, Phúc cùng với Trần Cảnh Thắng ngồi nhậu với hai người bạn gái thì nhóm Võ Đức Luynh (trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê) đến quán tìm Phúc nói chuyện. Do có mâu thuẫn từ trước nên Phúc và nhóm Luynh xảy ra xích mích và lời qua tiếng lại. Thấy vậy, Thắng rút một cây mã tấu để sẵn trên xe máy chạy đến chém nhiều nhát vào người Luynh, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Nhóm của Luynh liền dùng mã tấu đuổi chém Thắng, gây thương tích nặng. Thắng được bạn gái đưa vào cấp cứu tại BV Đa khoa Hoàn Mỹ với nhiều vết chém. Được biết Phúc có hai tiền án về tội hiếp dâm, cướp tài sản.

Phúc (chủ quán Tỷ Muội) bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: LT

Cùng ngày, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thành Trường, Ngô Hoàng Công Lý và Phan Minh Tuấn (cùng trú quận Thanh Khê) về tội cố ý gây thương tích dẫn người.

Tối 17-8, anh Phan Thành Luân (quê Quế Sơn, Quảng Nam) cùng nhóm bạn đến uống nước mía tại một quán trên vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành do Trường làm chủ. Khi tính tiền, nhóm của Luân cho rằng bị chủ quán tính giá đắt nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Thấy Trường nóng giận đòi đánh nên nhóm Luân bỏ ra về. Lập tức Trường rủ Tuấn và Lý dùng xe máy đuổi theo đánh Luân. Nạn nhân Luân bị ba bị can này đánh chấn thương sọ não tử vong tại chỗ. Gây án xong, cả ba lên xe bỏ trốn, sau đó bị cơ quan công an bắt giữ.

L.THỦY