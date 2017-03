Bắt chủ quán nhậu truy sát khách

Ngày 4-9, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Quân (34 tuổi, chủ quán nhậu hải sản Tư Nhớ 2 ở phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một) cùng 18 đồng phạm là nhân viên của quán Tư Nhớ 2 để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 30 ngày 28-8, anh NTB (ngụ TP Thủ Dầu Một) rủ thêm sáu người bạn đến quán Tư Nhớ 2 để nhậu, ăn hải sản. Sau đó nhóm anh B. gọi quán tính tiền thì xảy ra cãi nhau với nhân viên của quán vì nhóm anh B. cho rằng chỉ ăn có bốn dĩa hải sản nhưng quán lại tính tiền đến sáu dĩa. Thấy nhân viên của mình to tiếng với khách, Quân liền đi ra để dàn xếp, tuy nhiên không thành.

Quán nhậu Tư Nhớ 2, nơi xảy ra vụ truy sát khách. Ảnh: VN

Vì vậy nhóm anh B. đã xảy ra xô xát với Quân cùng nhân viên của quán. Lập tức, Nguyễn Ngọc Hiếu, Nguyễn Văn Phúc, Trần Văn Lâm (đều là nhân viên của quán) chạy vào phía sau quán lấy mã tấu, dao bầu xông vào chém tới tấp anh B. và những người bạn đi cùng. Một số thực khách trong quán kinh hãi trước cuộc ẩu đả đã bỏ chạy tán loạn. Khi thấy anh B. bị chém gục xuống, bạn bè trong nhóm xông vào giải cứu đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, Quân lệnh cho nhân viên nhanh chóng đóng cửa quán lại rồi hô hoán “đánh chém chết mẹ hết cho tao”. Nhiều người dân xung quanh chứng kiến nhưng không ai dám chạy vào can ngăn vì thấy đám đông nhân viên quán Tư Nhớ tay lăm le mã tấu sáng ngời nên gọi điện thoại báo tin cho công an. Nhận được tin báo, lực lượng trinh sát hình sự Công an TP Thủ Dầu Một, cảnh sát 113 nhanh chóng có mặt tại hiện trường tạm giữ chủ quán cùng 18 nhân viên tham gia hỗn chiến. Công an cũng thu giữ nhiều hung khí như mã tấu, dao, gậy sắt… tàng trữ trong quán.

Riêng anh NTB và năm người bạn trong nhóm đều bị thương tích nặng phải cấp cứu, hiện tất cả đang được điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Theo phản ánh của người dân địa phương, quán nhậu hải sản Tư Nhớ 2 do Nguyễn Văn Quân làm chủ, thường xuyên hoạt động từ đêm đến 2-3 giờ sáng hôm sau, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương. Tại đây xảy ra một số vụ xô xát, to tiếng giữa khách và nhân viên, tuy nhiên vụ quán đâm chém khách trọng thương lần này khiến người dân khu vực bất bình.

VĂN NGỌC