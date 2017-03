Bắt chủ tịch Tập đoàn Y dược Bảo Long

Ông Khai (SN 1952, quê Hà Nội) bị Công an TP Hà Nội bắt vào chiều 14-6 để điều tra hành vi “sử dụng trái phép tài sản”.

Ông Nguyễn Hữu Khai. Ảnh: yduocbaolong.vn

Trước đó, giữa Tập đoàn Bảo Long và Tập đoàn Bảo Sơn (trụ sở tại TP Hà Nội) xảy ra tranh chấp tài sản với giá trị lớn và một số cơ quan báo, đài từng lên tiếng.

Qua điều tra, cơ quan an ninh Công an TP Hà Nội xác định việc chiếm giữ, sử dụng tài sản mà ông Khai đã bán đã gây thiệt hại không nhỏ về kinh tế cho Tập đoàn Bảo Sơn, làm phát sinh nhiều xáo trộn về an ninh trật tự. Do đó, ông Khai bị bắt tạm giam 3 tháng.

Theo trang web của Tập đoàn Bảo Long, ông Khai ngoài việc được công nhận là lương y còn có học vị tiến sĩ và từng nhận nhiều huy chương vì sự nghiệp của nhiều ngành, hội và giữ chức vụ lãnh đạo của một số hội. Vào năm 2011, tập đoàn này còn được nhận cúp “Tự hào thương hiệu Việt”.

Theo Y. Thanh (NLĐO)