Bắt chủ tiệm nail dụ hai cô khách xinh đẹp... bán dâm

Ngày 20-5, cơ quan Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ba tháng đối với Lê Hữu Phú (25 tuổi, trú xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) về tội môi giới mại dâm.

Thời gian gần đây, Phú rời quê đi học nghề tô, vẽ làm đẹp móng tay, móng chân rồi trở về TP Vinh mở tiệm Nail xinh. Trong tháng 4-2016, có hai cô gái là T. và N. (19 tuổi) đến sơn móng tay. Phú thấy T. và N. xinh đẹp, ăn mặc "mát mẻ" nghe trò chuyện với nhau là đang "cần tiền".

Từ đó Phú làm quen rồi dụ dỗ hai cô gái bán dâm. Hai cô gái và Phú cam kết với nhau, giá mỗi lần "đi khách" là 1,5 triệu đồng/lượt, trong đó Phú lấy tiền môi giới là 400.000 đồng/lượt.

Sáng 28-4 Công an phường Bến Thủy (TP Vinh) phát hiện, bắt quả tang T. và N. đang bán dâm cho hai người đàn ông tại một khách sạn. Từ lời khai của T. và N., công an điều tra, bắt Phú.

Được biết Phú từng có tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng.