Bắt chủ tiệm photocopy giả mạo chữ ký chủ tịch xã

Theo Kim Cương (TNO)

Theo điều tra, Thanh là chủ tiệm photocopy tại ấp Long Đức 3, xã Tam Phước, TP.Biên Hòa. Do thấy người có nhu cầu làm hồ sơ xin việc, Thanh thường xuyên làm giả các loại giấy tờ để trục lợi.Đầu tháng 8, UBND xã Tam Phước phát hiện nhiều giấy tờ giả mạo chữ ký của chủ tịch UBND xã nên báo cơ quan chức năng. Qua quá trình điều tra, công an phát hiện Thanh chính là nghi can làm giả các loại giấy tờ trên.Khám xét tiệm photocopy của Thanh, Công an TP.Biên Hòa đã thu giữ hàng chục loại bằng cấp, nhiều loại giấy tờ được làm giả cùng nhiều phương tiện như máy in, máy photocopy.