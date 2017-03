Bắt cóc bé gái 5 tuổi bán lấy 70 triệu đồng

Chiều 22-9, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Quang Thị Lân tám năm tù, Cụt Văn Nghệ và Xên Văn Long mỗi bị cáo sáu năm tù, Lữ Thị Thúy bốn năm tù, Quang Thị Loan ba năm tù về tội mua bán trẻ em.



Như tin đã đưa, thời gian gần đây, vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, anh Moong Văn Nghệ (cha ruột của bé Moong Thị Tân Mão) đi làm ăn xa. Bé Mão ở nhà sống cùng mẹ kế là chị Lìn Thị Nguyên (dân tộc Khơ Mú).

Hằng ngày bé Mão chơi ở nhà hoặc chỉ sang hàng xóm chơi nhưng tối 15-4, bé Mão không về nhà ăn cơm như thường ngày.



Năm bị cáo đứng trước vành móng ngựa tại phiên tòa sơ thẩm.

Chị Nguyên đi khắp làng xóm rồi lên núi tìm nhưng không thấy. Sợ bị trách mắng là mẹ kế không lo chăm con của chồng nên chị không dám báo với ai, tự đi tìm một mình.



Bốn ngày sau, không tìm thấy bé Mão, chị Nguyên mới báo với anh em, bà con và chính quyền địa phương.

Ngay sau khi nhận được trình báo, Công an huyện Đô Lương vào cuộc điều tra theo hướng bé Mão bị bắt cóc bán sang Trung Quốc. Đến ngày 19 và 20-4, Công an huyện Tương Dương đã bắt giữ được Lân, Nghệ, Long, Thúy và Loan (cùng trú huyện Tương Dương, Nghệ An).

Theo cáo trạng, do hám lợi nên Long câu kết với Thúy, Lân, Nghệ, Loan bắt cóc bé Mão rồi bán sang Trung Quốc cho người phụ nữ tên Thìn (quê Tương Dương, lấy chồng ở Trung Quốc) với giá 70 triệu đồng.

Ngày 6-5, bé Mão được chuộc từ Trung Quốc về trao trả cho gia đình. Tại thời điểm bị bán, bé Mão mới được 5 tuổi 1 tháng 2 ngày.