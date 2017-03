Bắt cóc bé trai rao bán 10 triệu đồng

Biết cháu bé đang ở nhà nội, Em liền gọi cháu lại và nói “mẹ nhờ bà qua chở con đi ăn đám cưới”. Sau đó Em ngụy trang kỹ bằng khẩu trang, đeo kính đen và chở bé lên chợ thị trấn Mộc Hóa (Long An), cách nhà cháu Thư gần 150km.



Cháu Thư và ông nội

Đến nơi, Em đưa cháu Thư vào chợ và hỏi ai mua cháu để bán. Lý do Em đưa ra là gia đình cháu Thư nghèo rớt mùng tơi, cha cháu lại ham ăn nhậu, vợ chồng thường xuyên cãi vã nên không thể nuôi cháu. Thị tự nhận mình là cô ruột và mong muốn tìm một gia đình đàng hoàng để gửi gắm cháu. Thị cũng ra giá cháu Thư là 10 triệu đồng và hứa sẽ chở tiếp em gái cháu Thư lên bán rẻ. Một tiểu thương bán thịt trong chợ sinh nghi và báo công an. Nhiều tiểu thương khác và người dân cũng sinh nghi và bắt đầu vây quanh. Nhận thấy có thể bị lộ, Em liền phân bua “tui chở cháu tui chớ làm gì mà các người nghi ngờ” và vội vàng chở cháu Thư về phía biên giới Campuchia. Tuy nhiên, Công an và Biên phòng Mộc Hóa đã bắt Em khi chỉ cách biên giới vài trăm mét vào khoảng 15 giờ cùng ngày.

Bị bắt, Em liền giả điên, la hét và cởi hết quần áo. Tuy nhiên, hành vi lừa đảo này không qua mắt được ai. Công an đã nhờ một số phụ nữ mặc lại quần áo và động viên thị nên tuân thủ yêu cầu của cơ quan chức năng. Cháu Thư được trao trả về cho gia đình khoảng 11 giờ đêm cùng ngày. Trước đó, Em từng hai lần vào tù vì tội lừa đảo. Vừa ra tù được vài tháng, thị tiếp tục lừa bán vàng giả cho một tiệm vàng trong huyện.

Ông Trần Văn Thảo (ông nội của cháu Thư) vui mừng kể: nhà có đứa cháu duy nhất nên ông bà đều thương yêu hết mực. Khi phát hiện cháu Thư mất tích, hai ông bà như ngồi trên đống lửa. Ông Thảo cũng cho biết: cha cháu Thư chuyên đi làm thuê, mẹ cháu buôn bán ngoài chợ gần nhà nên cháu ở luôn với ông bà nhiều năm nay. Cháu Thư là đứa trẻ rất hiếu động và nhanh nhẹn. Việc hung thủ dụ cháu “mẹ cháu kêu bà qua đón” cho thấy thị rất rành về gia đình. Ông Thảo cũng mong được gửi lời tri ân sâu sắc đến người phụ nữ đã âm thầm báo công an, khi nghi ngờ cháu Thư bị bắt cóc. Ông và gia đình rất cảm động khi biết chính chị này đã mua cho cháu Thư quần áo mới và an ủi cháu lúc tinh thần hoảng loạn.

Công an huyện Ba Tri cho biết, vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ xem Sảnh Em có liên quan tới đường dây mua bán người xuyên biên giới hay không.



Theo LÂM PHONG (CATP)