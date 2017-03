Bắt cóc chủ cũ đòi “xin chút huyết”

Ngày 16-2, TAND TPHCM xử phúc thẩm đã bác kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm 2 năm 6 tháng tù đối với Trần Quốc Quân (SN 1992, quê Hà Tĩnh) về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, xử sơ thẩm, TAND quận Bình Tân đã tuyên phạt kẻ cầm đầu là Hà Thọ Ninh (SN 1990, quê Thanh Hóa) mức án 3 năm 6 tháng tù và 3 bị cáo khác cũng bị phạt tù cùng tội danh nói trên.

Theo án sơ thẩm, Ninh là người giúp việc cho cơ sở kinh doanh tư nhân của ông Đỗ Văn Xuyến (ngụ phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân). Quá trình làm việc, Ninh làm hư xe tải của ông Xuyến và bị ông chủ đền 7 triệu đồng với hình thức trừ lương. Sau đó Ninh xin nghỉ việc.

Ngày 18-5-2011, Ninh cùng Quân và 2 bị cáo khác đón xe taxi từ Bình Dương đến nhà ông Xuyến đòi tiền nhưng ông này không trả.

Do đang túng quẫn, Ninh bàn bạc với đồng bọn khống chế ông Xuyến lên taxi rồi đưa về Bình Dương, yêu cầu gia đình đem tiền đến chuộc.

Trên đường đi, ông Xuyến bị các bị cáo đánh đấm và dùng dao đe dọa sẽ “xin chút huyết nếu ông còn chống cự”. Ninh yêu cầu ông Xuyến phải gọi điện yêu cầu người nhà đem 5 triệu đến mới “bảo toàn mạng sống”.

Đến nơi, cả nhóm đưa ông Xuyến vào chỗ vắng người và hẹn người nhà đến giao tiền.

Người lái taxi sau khi đã nhận tiền từ nhóm Ninh liền gọi điện cho công an thị xã Thuận An tường trình sự việc.

Nhận được tin báo, lực lượng công an thị xã Thuận An đã bao vây bắt nóng nhóm bắt cóc này và bàn giao cho công an quận Bình Tân xử lý.

Theo Ph.Dũng (NLĐO)