Bắt cóc chủ trang trại đòi 3 tỉ tiền chuộc

Theo thông tin ban đầu, tối 2-2, ông Nguyễn Văn Ngọc, chủ trang trại gà ở xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai, đi dự tất niên ở nhà một người bạn. Khi về gần đến trang trại thì bất ngờ bị chiếc ô tô Innova lao vào người làm ông Ngọc ngã ra đường. Ngay lập tức, bốn người trên ô tô nhào đến bắt ông lên xe chở đi. Những người này đã dùng băng keo bịt mắt, miệng, trói chân tay và cướp của ông 50 triệu đồng, hai điện thoại di động. Riêng chiếc xe máy của ông Ngọc, nhóm người này mang gửi ở một công trường.

Trên đường chở ông Ngọc đi, nhóm côn đồ tiếp tục đánh đập, chích điện và yêu cầu ông Ngọc nộp cho chúng 3 tỉ đồng tiền chuộc. Ông đã van xin, cho thời gian chuẩn bị vì số tiền lớn, phải bán tài sản mới đủ nộp thì bọn chúng ra điều kiện: Phải có ngay 500 triệu đồng tiền cọc nếu muốn giữ lại tính mạng. Lúc này, ông Ngọc đồng ý và điện thoại về cho người em tên Nguyễn Thị H. nhờ vay tiền giúp.

Ông Ngọc cho biết: Khi điện thoại về cho người nhà, bọn chúng bắt ông phải nói những câu theo yêu cầu của chúng. Khi ông nói sai, chúng dùng roi điện chích vào người ông.

Ông Ngọc và nhiều vết chích điện mà bọn bắt cóc đòi tiền chuộc gây ra. Ảnh: DĐ

Tiếp xúc với chúng tôi, chị H. cho biết: Khi nghe anh Ngọc điện thoại nhờ tôi mượn tiền, lúc đầu tôi không nghi ngờ nhưng qua giọng nói của anh Ngọc, tôi nghi có chuyện không lành nên đã báo cho tài xế của anh Ngọc, nói lại tình hình. Khi nghe hết chuyện, tài xế của anh Ngọc nhận định rất có thể anh Ngọc bị bắt cóc tống tiền nên anh ấy đã bí mật đề nghị Công an phường Hố Nai hỗ trợ.

Đến 1 giờ sáng 3-2, nhóm bắt cóc ông Ngọc yêu cầu ông tiếp tục điện thoại về cho người nhà giao tiền. Theo yêu cầu của bọn này, ông Ngọc dặn người nhà mang tiền đến khu vực Nhà máy nước Thiện Tân (phường Tân Biên) để giao cho bọn chúng. Theo lời dặn, người nhà mang 400 triệu đồng đến khu vực mà bọn bắt cóc ông Ngọc yêu cầu. Tuy nhiên, khi đến điểm hẹn, bọn bắt cóc đổi địa điểm nhận tiền sang khu vực Công viên 30-4 (ngã ba Hố Nai).

Tại đây, bọn bắt cóc chia làm hai nhóm: Một nhóm bốn người ngồi trên xe Innova cùng với ông Ngọc; nhóm thứ hai gồm hai người là Long và Tùng đi taxi đến điểm hẹn lấy tiền.

Theo tài xế của ông Ngọc, khi đến điểm hẹn giao tiền, Long bước đến để lấy tiền. Anh đã trì hoãn bằng cách hỏi Long quan hệ với ông Ngọc thế nào thì bất ngờ Long móc dao bấm trong túi quần định tấn công. Tuy nhiên, khi chưa kịp hành động, Long đã bị người tài xế và Công an phường Hố Nai khống chế. Thấy động, Tùng ngồi trên taxi bỏ chạy, công an đã nổ súng, phối hợp với Công an phường Tân Biên bắt giữ Tùng khi Tùng bỏ chạy gần 2 km.

Thấy đồng bọn bị công an bắt giữ, các đối tượng còn lại lập tức quay đầu xe bỏ chạy về hướng Trị An (huyện Vĩnh Cửu). Sau khi vòng vèo qua nhiều đoạn đường, chúng đã thả ông Ngọc xuống một lô cao su thuộc địa bàn xã Suối Tre (thị xã Long Khánh), thay biển số xe rồi biến mất.

Hiện cơ quan công an đang truy bắt những người còn lại.

