Bắt cóc con bạn để đòi tiền chuộc

Theo thông tin ban đầu, chiều 6.5 Năm đi xe máy đến trường học đón cháu Đ., sau đó chở về nhà người thân của Năm ở thị xã Đồng Xoài nhốt giữ rồi điện thoại cho chị H. phải mang tiền xuống chuộc con. Chị H. đã báo cho Công an H.Bù Gia Mập và Công an Bình Phước nhờ can thiệp. Ngay sau đó, công an đã triển khai lực lượng tiếp cận căn nhà đang nhốt giữ cháu Đ. và giải thoát cháu an toàn.

Theo Ngọc Thọ (TNO)