Bắt cóc con chủ tịch công ty chứng khoán, đòi chuộc hơn 7 tỷ

Sau khi bắt cóc cháu bé, Hưng dùng “sim rác” nhắn cho chị Linh yêu cầu số tiền chuộc lên tới hơn 7,3 tỷ đồng.

Một bản án nghiêm khắc cho hành vi dại dột

Tài liệu truy tố thể hiện, tháng 12/2009, Hưng xin vào làm tại Cty cổ phần chứng khoán Phượng Hoàng (trụ sở ở phố Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), do chị Lê Thị Mai Linh (SN 1966, ở phường An Dương, quận Tây Hồ) làm Chủ tịch hội đồng quản trị. Đến tháng 1/2011, chị Linh cho Hưng nghỉ việc. Ngay sau đó, phát hiện còn thiếu nhiều hồ sơ khách hàng khi bàn giao, chị Linh cho gọi Hưng đến giải quyết nhưng thanh niên này từ chối.

Thấy vậy, chị Linh đã nhắn “nếu không đến cty giải quyết sẽ nhờ cơ quan công an can thiệp”. Cùng thời gian này, Hưng nộp hồ sơ xin việc đến một số đơn vị, song không được nhận. Nhớ lại chuyện cũ, cho rằng đã bị chị Linh can thiệp, Hưng tìm cách trả thù.

Qua tìm hiểu, Hưng biết được chị Linh có con trai tên L. (SN 2.000, đang học ở một trường ở quận Cầu Giấy, Hà Nội), do vậy nảy sinh ý định bắt cóc để đe dọa sếp cũ.

Để thực hiện ý đồ, Hưng mò mẫm trên mạng internet để “chế” một lá thư đe dọa, yêu cầu chị Linh phải nộp khoản tiền chuộc hơn 7,3 tỷ đồng nếu muốn nhận lại con trai. “Nếu tiết lộ cho bất cứ ai hoặc cảnh sát, L. sẽ phải chết” – lá thư có đoạn.

Sau khi mua 10 viên thuốc ngủ, Hưng bắt đầu triển khai kế hoạch bắt cóc. Khoảng 7h ngày 19/8/2011, Hưng đi ô tô đến cổng trường cháu L. Quan sát thấy lái xe đã đưa cháu L. vào trường, Hưng tiếp cận rồi dụ: “Cháu L. à, ra đây cô giáo chủ nhiệm nhờ một chút”. Tưởng thật, cháu L. đi theo. Ngay lúc đó, Hưng mở cửa xe đẩy con trai của sếp cũ vào xe rồi lên nổ máy chạy.

Suốt chặng đường, Hưng liên tiếp ép cháu bé phải uống thuốc ngủ, sau đó đi lòng vòng qua các con phố. Một lúc sau, Hưng dùng “sim rác” nhắn cho chị Linh yêu cầu số tiền chuộc hơn 7,3 tỷ đồng.

Do số tiền quá lớn, chị Linh xin giảm xuống 100.000 USD (khoảng 2 tỷ đồng). Đến cuối ngày, đoán chị Linh đã hoảng loạn, Hưng nhờ vợ đưa cháu L. về nhà và hai ngày sau, nhận thức được những sai phạm của mình, Hưng tự thú tại cơ quan chức năng.

Trước khi phiên xử mở ra, chị Linh đã có đơn xin giảm án cho Hưng đồng thời không yêu cầu bồi thường. Riêng Hưng, quá trình trước, trong và sau khi phạm tội, bị cáo có dấu hiệu tâm thần, đã được cơ quan điều tra tổ chức giám định, qua đó kết luận Hưng bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Kết thúc phiên xử, Tòa tuyên phạt bị cáo 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.