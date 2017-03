Bắt cóc con đẻ đòi chuộc 50 triệu đồng

Theo Duy Hòa (Dân trí)

Sáng ngày 30/3, nguồn tin từ Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị này phối hợp với cán bộ Trung tâm giáo dục xã hội TP Vinh bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Hòa (SN 1972), trú tại khối 9, phường Hồng Sơn (TP Vinh) về hành vi “bắt cóc trẻ em tống tiền”. Nạn nhân chính là con gái ruột của đối tượng Hòa.Nguyễn Hữu Hòa là đối tượng bắt buộc cai nghiện tại Trung tâm giáo dục xã hội TP Vinh. Ngày 25/3, gia đình có đơn bảo lãnh xin cho Hòa về nhà để làm chứng minh nhân dân và hộ chiếu với thời gian một ngày. Tuy nhiên khi về tới nhà thì Hòa đột nhiên bỏ trốn khỏi địa phương, gia đình đã trình báo sự việc với trung tâm giáo dục và phía công an truy tìm.Khu vực cổng UBND phường Trường Thi - nơi cảnh sát bắt giữ Hòa và giải cứu cháu T. (con ruột Hòa) bị Hòa bắt cóc tống tiềnNgày 28/3, Hòa bất ngờ xuất hiện tại trường mẫu giáo A., nơi con gái ruột của mình theo học để đón con mình (bé T., mới 4 tuổi) rồi đưa cháu đến một khách sạn ở Thị xã Cửa Lò.Tại đây, Hòa đã nhắn tin cho bố đẻ của mình là ông Nguyễn Hữu Thích (66 tuổi) và đưa ra “yêu sách” hãy đưa cho Hòa 50 triệu đồng để làm ăn. Đồng thời, Hòa cũng đe dọa nếu ông Thích và gia đình không lo được 50 triệu chuộc bé Thảo thì y sẽ kết liễu đời mình cùng với bé T. Quá hoảng sợ, gia đình ông Thích đã trình báo sự việc với cơ quan công an TP Vinh.Đến khoảng 15h30’ chiều ngày 29/3, Hòa lại nhắn tin cho vợ của mình là chị Võ Thị Hải Yến, yêu cầu chị Yến đưa 10 triệu đồng trước. Thỏa thuận xong, chị Yến hẹn Hòa đến khu vực UBND phường Trường Thi, TP Vinh để nhận tiền Hòa thuê xe taxi chở hai bố con từ Thị xã Cửa Lò về TP Vinh. Gần đến điểm hẹn, Hòa để bé T. trên xe taxi, còn mình thì thuê một xe khác đi đến điểm hẹn nhận tiền.Trong lúc Hòa đang nhận số tiền từ tay chị Yến thì bị cảnh sát bao vây bắt giữ, cháu T. cũng được lực lượng cảnh sát giải cứu an toàn.Hiện cơ quan Công an TP Vinh đang điều tra làm rõ hành vi tống tiền của Hòa để xử lý.