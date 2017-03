Bắt cóc con để... tống tiền vợ

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn trong cuộc sống nên Minh và vợ là chị Hoàng Thị Hoa (30 tuổi, quê Quảng Bình) không còn sống chung với nhau. Khoảng 12 giờ 30 trưa 25-10, Minh đến Trường mầm non tư thục Mai Linh (P.Thuận Giao, TX Thuận An, Bình Dương) đón cháu Hoàng Hải (3 tuổi, con ruột của Minh và chị Hoa) rồi chở đi.



Sau đó, Minh nhắn tin cho chị Hoàng Thị Thơm (em chị Hoa) yêu cầu đưa cho mình 35 triệu đồng nếu không sẽ đưa cháu Hải về quê. Chị Hoa thỏa thuận sẽ đưa 1 sợi dây chuyền vàng 24k cho Minh. Khi Minh nhận tiền và vàng tại một địa điểm ở KP Tây A, P.Đông Hòa, TX Dĩ An, bị Công an TX Dĩ An bắt quả tang.





Theo Trung Hiếu (CATP)