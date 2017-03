Bắt cóc con tin đòi 1,1 tỉ đồng tiền chuộc

Người bị tống tiền đã không làm theo yêu cầu của băng bắt cóc, mà đi trình báo công an. Trong ngày 8/9, công an TP HCM đã bắt được 11 nghi can thuộc băng nhóm giang hồ nói trên. Trong số này, công an xác định người cầm đầu là Lê Thị Thùy Trang, sinh năm 1975 ngụ ở quận Tân Phú.

Trang tại cơ quan điều tra. Ảnh do công an cung cấp.

Theo thông tin công an khai thác được, do có mâu thuẫn nợ nần làm ăn với anh Bảo, trưa ngày 7/9, Trang đã thuê một băng nhóm giang hồ hơn 10 người chờ sẵn tại khu dân cư Trung Sơn (huyện Bình Chánh, TP HCM). Khi anh Tài (26 tuổi, em ruột anh Bảo) trên đường đi về nhà thì bọn chúng khống chế, hành hung ép lên xe đưa đi.

Sau đó Trang bắn tin cho anh Bảo về việc đang bắt giữ em trai anh, đòi phải giao 1,1 tỉ đồng mới chịu thả người. Nhóm giang hồ liên tục gọi điện thoại hối thúc anh mang tiền đến một địa điểm tại huyện Bình Chánh, nếu không sẽ đánh đập con tin đến chết.

Anh Bảo đã đến cơ quan công an trình báo. Qua điều tra, đến rạng sáng ngày 8/9, công an bắt giữ 5 người có liên quan tại một khách sạn trên đường Lê Hồng Phong (quận 10).

Từ lời khai của những người này, tại một khách sạn khác tại đường Sư Vạn Hạnh (quận 10), công an bắt thêm 6 người và giải thoát cho con tin.

Theo cơ quan điều tra, băng nhóm giang hồ này chủ yếu là những người nghiện ma túy vừa đi cai nghiện về, sống lang thang tại các quận tại vùng ven tại TP HCM.

Theo Quốc Thắng (VNE)

*Tên nạn nhân đã được thay đổi.