Bắt cóc, đánh đập, cưỡng đoạt tài sản con nợ

Ngày 2/11, tin từ công an huyện Từ Liêm cho biết, cơ quan này đang tạm giữ 3 đối tượng, gồm: Trần Tuấn Tùng (SN 1981, ở Hải Đông, Hải Hậu, Nam Định); Nguyễn Văn Duy (SN 1990, ở Hải Hoà, Hải Hậu, Nam Định) và Trần Văn Hà (SN 1972, ở Yên Định, Hải Hậu, Nam Định) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản của anh Nguyễn Văn Ngọc (SN 1993, ở Quang Minh, Kiến Xương, Thái Bình) và anh Tống Văn Quyết (SN 1993, ở Hà Giang, Hà Trung, Thanh Hoá).



Trước đó, khoảng 11h30 ngày 1/11, tại quán cà phê 555, Phú Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội, tổ công tác Đồn CA số 18 đã bắt quả tang Tùng, Duy, Hà đang có hành vi cưỡng đoạt tài sản của anh Ngọc và anh Quyết.



Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do Ngọc, Quyết vay tiền quá hạn nhưng chưa trả, nên chúng đã bắt Ngọc, Quyết đưa vào quán cà phê 555 đánh, đe doạ bắt gọi điện về nhà yêu cầu người nhà mang tiền đến mới thả cho về. Khi các đối tượng đang nhận 3 triệu đồng thì bị bắt giữ.

Theo VnMedia