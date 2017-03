Bắt cóc em gái người yêu vì bị từ chối kết hôn

17h ngày 16/12, Công an huyện Tiên Lữ và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Hưng Yên đã tổ chức trao trả cháu Phạm Thị Hiền, 6 tuổi, trú ở thôn Bái Khê (Cương Chính, Tiên Lữ) cho gia đình. Ôm con gái vào lòng, chị Vũ Thị Gái, mẹ cháu Hiền không khỏi xúc động. Lúng túng mãi chị mới nói được lời cảm ơn cán bộ Công an đã không quản ngày đêm, mưa rét, giúp mẹ con chị được đoàn tụ.

Chị Gái vốn xuất thân nghèo khổ, lấy chồng sinh liền 4 cô con gái nên cuộc sống càng khó khăn hơn. Cách đây gần 2 tháng, chồng chị đột ngột qua đời để lại cho chị đàn con thơ, đứa lớn nhất chưa tròn 16 tuổi, đứa bé lên 6 đang học lớp 1. Ngày 14/12, buổi sáng cháu Hiền vẫn đi học bình thường. Đến trưa, do bận việc cúng lễ 100 ngày cho chồng nên chị Gái không để ý đến đứa con gái út. Đã quá trưa vẫn chưa thấy con gái về, chị Gái mới hốt hoảng đi tìm. Cô giáo và các bạn của Hiền cho biết, sáng cùng ngày Hiền không đi học. Chị Gái đã làm đơn trình báo việc cháu Hiền mất tích gửi đến Công an huyện Tiên Lữ.



Nguyễn Văn Điệp đang khai báo hành vi phạm tội

Theo nhận định của cơ quan Công an thì rất có thể cháu Hiền đã bị bắt cóc nên đã tập trung điều tra theo hướng này. Đến 21h cùng ngày, cháu Phạm Thị Hường, 16 tuổi, là chị gái cháu Hiền nhận được điện thoại của Nguyễn Văn Điệp, là bạn trai cũ của Hường quê ở xã Ngọc Thiện (Tân Yên, Bắc Giang). Trong điện thoại, Điệp cho rằng mình đang giữ Hiền, yêu cầu Hường phải về quê của Điệp ở Bắc Giang và thực hiện các yêu cầu của Điệp thì anh ta sẽ thả Hiền về.

Theo trình bày của cháu Hường thì khoảng 2 năm gần đây, Hường đi làm ở Quảng Ninh nên quen biết và có tình cảm với Điệp. Khoảng vài tuần trước, Điệp ngỏ ý muốn hai người kết hôn nhưng Hường và mẹ không đồng ý.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Nguyễn Xuân Hồng, Trưởng phòng PC 45, lực lượng chức năng đã tập trung xác minh, làm rõ nơi Điệp giữ cháu Hiền. Đúng lúc đó, Điệp gọi điện thoại nói đã đưa Hiền về Hưng Yên, yêu cầu Hường phải đến gặp mình ở một khách sạn, sau đó sẽ cho Hiền về nhà.

Suốt ngày 15/12, lực lượng chức năng đã truy tìm nơi Điệp giấu cháu Hiền để tổ chức giải cứu. Đến 23h ngày 15/12, phát hiện Điệp đang ở một nhà nghỉ ở Phố Nối, Thiếu tá Cao Xuân Thắng, Phó trưởng Công an huyện Tiên Lữ; Trung tá Phạm Văn Khôi, Đội trưởng Đội Điều tra trọng án, Phòng PC 45 cùng các trinh sát ập vào bắt giữ Điệp.

Qua khai thác, Điệp khai đang giấu Hiền ở khách sạn Đại Lợi, thuộc xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động. Lực lượng chức năng xuất hiện lúc cháu Hiền đã lả đi.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Điệp khai nhận bắt cóc Hiền để khống chế Hường "nối lại tình cảm" với mình. Do không có tiền nên bản thân Điệp cũng không có gì ăn, nên không thể mua cơm hay thức ăn cho cháu Hiền. Ngày 16/12, lực lượng Công an đã cùng với gia đình đưa cháu Hiền đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên thăm khám, kiểm tra sức khỏe và chiều cùng ngày, Công an Hưng Yên đã đưa cháu về với gia đình.





Theo Thiện Tuấn - Phương Thủy (CAND)