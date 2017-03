Bắt cóc, ép phải nộp tiền

Ngày 26-12, khi anh Trần Vũ Thọ (SN 1972), trú thị trấn KBang, huyện Kbang, Gia Lai đi đến khu vực thị xã An Khê, Gia Lai thì bị các đối tượng Nguyễn Công Thể (SN 1977), Nguyễn Thanh Chuyền (SN 1967), đều trú tại phường An Tân, thị xã An Khê áp sát và đưa Thọ lên xe taxi chở về một quán cà phê ở thị trấn Kbang và nhờ người trông giữ.

Chiều 27-12, Tô Văn Thắng (SN 1965) từ Hà Nội đã vào thị trấn KBang cùng với Thể và Chuyền đến quán cà phế nơi chúng đang giữ anh Thọ. Chúng đã đánh và yêu cầu Thọ phải gọi điện cho người yêu là chị Đàm Thị Lan, trú tại huyện KBang đem 10 triệu đồng đến quán nộp cho chúng.

Nhưng ngay sau đó, sợ bị phát hiện, các đối tượng đã thuê xe chở anh Thọ đi nơi khác. Trên đường đi, anh Thọ đã tìm cách trốn thoát.

Sau khi nhận được tin báo về vụ bắt giữ người trái phép, Công an huyện KBang đã khẩn trương vào cuộc, đã tạm giữ 3 đối tượng Thắng, Thể và Chuyền để điều tra làm rõ hành vi phạm tội của chúng.

Qua điều tra bước đầu được biết, giữa tháng 12-2010, Trần Vũ Thọ là người môi giới bán gỗ huỳnh đàn cho Nguyễn Hữu Tiễn và Nguyễn Khắc Cương, đều trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội. Và Thọ được hưởng 47 triệu đồng. Nhưng sau đó Tiễn và Cương đã phát hiện số gỗ vừa mua không phải gỗ huỳnh đàn, nên đã thuê Thể và Chuyền bắt giữ Thọ để đòi lại tiền. Còn đối tượng Thắng cũng do Tiễn và Cương nhờ giải quyết giúp việc mua phải gỗ không đúng chủng loại.

Công an huyện KBang đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Mạnh Đăng (ANTĐ)