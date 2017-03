Bắt cóc không thành rủ nhau đi … cướp!

Trần Văn Tiến, Hàn Ngọc Dương, Nguyễn Văn Mãn, Nguyễn Văn Sự (cùng ngụ Bến Tre) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản và bắt cóc trẻ em. Trong đó Tiến là kẻ chủ mưu.

Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 28-10, Công an phường 10 phối hợp trinh sát hình sự Công an TP Mỹ Tho tuần tra trên tuyến quốc lộ 60 thì phát hiện một xe taxi (loại bốn chỗ biển số tỉnh Đồng Nai) chở đến bảy người nên bí mật bám theo. Khi chiếc taxi dừng lại bỏ hai người xuống để trộm xe gắn máy của một người say rượu ven đường thì bị trinh sát rượt theo, bắt gọn. Năm người còn trên xe taxi tăng tốc bỏ chạy. Đến ngã tư có tín hiệu đèn đỏ, trinh sát yêu cầu dừng xe nhưng tài xế vẫn cố chạy. Đến khi một trinh sát chạy vượt lên chặn đầu xe, chĩa súng thẳng vào tài xế thì xe mới dừng lại.







Các nghi can trộm cắp và bắt cóc trẻ em bị công an tạm giữ. Ảnh: HA

Tại cơ quan điều tra, cả nhóm khai nhận chiều 26-10, một phụ nữ tên Ti (ngụ tỉnh Đắk Nông) thuê Tiến về huyện Ba Tri (Bến Tre) bắt cóc một đứa trẻ ba tuổi mà Ti nói là con của mình với giá 5 triệu đồng. Sau đó Tiến bàn bạc với Tú, Sự, Sơn thuê taxi của Dương về Bến Tre theo sự chỉ đường của Ti. Đến nơi, thấy trong nhà có nhiều người và chó sủa nên cả bọn rút đi. Tiến điện thoại đề nghị Ti chuyển tiền nhưng Ti không đồng ý vì chưa bắt cóc được đứa bé.

Để kiếm tiền làm lộ phí, cả nhóm đã đi trộm một chiếc ti vi đem bán được 3,5 triệu đồng. Số tiền này Tiến trả tiền taxi cho Dương 2 triệu đồng. Sau đó cả bọn đi mua năm cuộn băng keo, dao… bàn nhau nếu vào đường vắng gặp người đi xe máy thì đâm, lấy băng keo trói lại rồi cướp. Theo kết quả xác minh của công an, trong nhóm này có một đối tượng đang bị Công an tỉnh Bến Tre truy nã về tội trộm cắp tài sản.

HOÀNG ANH