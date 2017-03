Bắt cóc người bên Trung Quốc, sang Việt Nam lẩn trốn

Trao đổi với phóng viên vào chiều 20/7, lãnh đạo Công an TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngày 17/7 vừa qua, chỉ gần 4 giờ sau khi nhận được thông tin từ phía Cục Công an thị xã Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an thành phố đã bắt giữ ổ nhóm là thủ phạm vụ bắt cóc tống tiền tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Và đây chỉ là một trong số hàng chục vụ phối hợp điều tra truy bắt tội phạm hình sự đã được lực lượng Công an hai bên biên giới thực hiện thành công thời gian gần đây.

Tại Công văn đề nghị hợp tác điều tra của Cục Công an thị xã Đông Hưng gửi Công an TP Móng Cái vào trưa 16/7/2009 về việc đề nghị phối hợp xác minh, truy bắt ổ nhóm vừa phạm tội nghiêm trọng tại Trung Quốc nhiều khả năng đang lẩn trốn tại Móng Cái, phía bạn cho biết: Vào ngày 6/7/2009 tại TP Ngạc Châu, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, nhóm bốn đối tượng quốc tịch nước này đã bắt cóc một đối tượng sau đó yêu cầu gia đình người này mang tiền đến chuộc. Việc tống tiền không thành, chúng đã hành hung nạn nhân trọng thương sau đó đem bỏ vào một khu rừng.

Kết quả điều tra của Công an phía bạn xác định nhóm thủ phạm vụ bắt cóc có ba đối tượng là nam giới gồm: Khương Hải Bình (Giang Hai Ping), 42 tuổi; Khương Trung Khởi (Giang Zhong Qi), 32 tuổi và Trần Côn Bằng (Chen Kun Peng), 31 tuổi; đối tượng nữ là Nhiếp Thời Huy (Nie Shi Hui), 28 tuổi.

Công an TP Móng Cái căn cứ tài liệu do phía Công an Đông Hưng (Trung Quốc) cung cấp huy động lực lượng với chủ công là Đội CSĐT tội phạm về TTXH và Công an một số phường trọng điểm tổ chức nắm tình hình, rà soát đối tượng, trọng tâm là tại các khu vực người nước ngoài thường xuyên tập trung buôn bán, vui chơi giải trí. Sau 4 giờ xác minh, Công an TP Móng Cái đã xác định nơi lẩn trốn của nhóm đối tượng phạm tội "bắt người trái pháp luật và đe dọa tống tiền" mang quốc tịch Trung Quốc.

16h30' ngày 16/7, tại phường Ka Long, TP Móng Cái, các trinh sát đã bắt gọn nhóm tội phạm này. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, lúc 17h15', ngày 17/7, Công an TP Móng Cái đã phối hợp với các đơn vị chức năng bàn giao các đối tượng trên cho Cục Công an TP Đông Hưng.

Theo Thiếu tá Nguyễn Xuân Dũng, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Móng Cái, trong nhiều năm qua, Công an TP Móng Cái và Cục Công an thị xã Đông Hưng (Trung Quốc) thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình hoạt động của các loại tội phạm, phối hợp xác minh, bắt giữ, xử lý số đối tượng vi phạm pháp luật hai bên biên giới. Trong đó, việc hợp tác điều tra, khám phá các vụ án nghiêm trọng xảy ra mà đối tượng gây án liên quan đến công dân hai nước luôn đạt kết quả cao.

Ngoài bắt nhóm bắt cóc tống tiền vào ngày 17/7 vừa qua, gần đây Công an hai bên còn phối hợp giải thoát, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho mẹ con cháu bé ở TP Hải Phòng bị lừa bán sang Trung Quốc; bắt nhóm ba đối tượng quốc tịch Trung Quốc sau khi gây trọng án tại Đông Hưng đã lẩn trốn sang TP Móng Cái...