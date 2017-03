Bắt cóc người còn chém trọng thương công an

Để giải quyết mâu thuẫn trong việc kinh doanh xe ôtô đưa đón học sinh, chiều 13/9, Tuấn và Phi đã phục kích bắt cóc và hành hung anh Nguyễn Văn H (sinh năm 1978, ngụ xã Thanh Lương, thị xã Bình Long) khi anh H đang lái xe ôtô đưa học sinh đến trường.



Khi bị lực lượng công an phát hiện đuổi theo, Phi và Tuấn liền cầm búa chẻ củi chém liên tiếp vào đầu anh Nguyễn Minh Hoàng (công an viên xã Thanh Lương) khiến anh Hoàng trọng thương.



Ngay sau khi gây án, hai đối tượng lên xe tẩu thoát khỏi địa phương.



Tuy nhiên, trong lúc lẩn trốn tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tuấn và Phi đã bị lực lượng công an tóm gọn và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp./.



