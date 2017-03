Bắt cóc trẻ em để "níu" người tình

Ngày 22/8, Thượng tá Cao Văn Hai, Trưởng Công an huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai) cho biết: Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Làu Tống Cú (27 tuổi), ngụ tại khu 2, ấp Tân Việt, xã Bàu Hàm 2, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) về hành vi "Chiếm đoạt trẻ em".

Theo kết quả điều tra bước đầu của cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Cửu: Năm 2005, Cú có quan hệ tình cảm và mang thai với một thanh niên tên Sáng, ngụ ở thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú (Đồng Nai). Khi Sáng có ý định tiến tới hôn nhân với Cú thì bị gia đình ngăn cản. Không thuyết phục được gia đình Sáng chia tay với Cú. Quá thất vọng vì bị người yêu ruồng bỏ, Cú đã phá thai.

Thời gian trôi đi, Sáng cũng không còn nhớ gì đến chuyện cũ, bất ngờ vào đầu năm 2009, Sáng nhận được điện thoại của Cú báo tin mình đã sinh con trai, nhưng vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn với lại không để dư luận dị nghị nên không thể nuôi dưỡng đã đem con cho người khác. Nghe vậy, Sáng vừa vui vừa buồn, vui vì có đứa con trai, buồn vì con đã bị đem cho; chưa biết phải như thế nào, nhưng Sáng nói với Cú đi tìm đứa con mang về nuôi. Nếu Cú không nuôi được con thì gửi cho người chị ruột của Sáng là Châu Chúng Khìn, ngụ ở ấp 8, xã Phú Lộc, huyện Tân Phú (Đồng Nai) nuôi hộ.

Thấy có cơ hội được gặp lại và có thể chung sống với người tình, nhưng đã trót phá thai, sau nhiều ngày đêm suy tính, Cú quyết định "mượn" con của người khác đem gửi cho bà Châu Chúng Khìn để tạo niềm tin với Sáng. Qua một thời gian dò la, tìm kiếm, Cú biết gần nhà người chú ruột ở thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu) có vợ chồng anh Nguyễn Văn Thăng - chị Bùi Thị Nguyệt, có con trai là Nguyễn Văn Thông (2 tuổi) đang học Trường Mầm non Phong Lan nên Cú tìm cách bắt cóc.

Khoảng 15h ngày 13/7, Cú đến Trường Mầm non Phong Lan giả làm người nhà của cháu Thông để đón về và đưa cháu Thông đến gửi tại nhà một người quen là Sín Giềng Kíu, ở ấp Tân Hoa, xã Bàu Hàm 2, huyện Trảng Bom (Đồng Nai). Đến 18h cùng ngày, Cú quay lại nhà bà Kíu đón cháu Thông đưa lên gửi cho bà Châu Chúng Khìn.

Trong khi đó, gia đình anh Thăng và chị Nguyệt hỏi Cú có biết tin tức về cháu Thông không, thì Cú trả lời "không biết". Thế nhưng, biết việc làm sai trái của mình trước sau gì cũng bị phát hiện, khoảng 10h ngày 14/7, Cú đến nhà bà Châu Chúng Khìn đón cháu Thông đưa về ấp Tân Lập, xã Cây Gáo (huyện Trảng Bom), rồi nhờ người gọi điện thoại báo cho gia đình anh Thăng, chị Nguyệt đến đón cháu Thông về nhà.

Thượng tá Cao Văn Hai cho biết: Cháu Thông đã trở về an toàn, mạnh khỏe trong vòng tay của cha mẹ, nhưng hành vi của Làu Tống Cú đã cấu thành tội phạm, do đó Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Cửu vẫn ra Quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Làu Tống Cú để xử lý.





Theo Công Trường (CAND)