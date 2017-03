Bắt cóc trẻ em để tống tiền

Trước đó, chiều 13-1, chị Trần Thị Mộng K. đến Công an phường Tân Thới Nhất (quận 12) trình báo con gái của chị là cháu Bùi Nhật N.A. (bốn tuổi) đang chơi trước nhà, một lúc sau chị quay ra thì không thấy cháu đâu. Bất ngờ sau đó chị nhận được điện thoại của một thanh niên thông báo đã bắt giữ cháu A. và yêu cầu chị chuẩn bị số tiền 3 triệu đồng đem đến một khách sạn ở huyện Bình Chánh sẽ gặp lại con. Sau quá trình thương thuyết qua điện thoại, khoảng 21 giờ cùng ngày, chị K. đã đem tiền đến khách sạn M.A. (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh). Trong lúc đối tượng đang nhận tiền của chị K. thì Công an quận 12 ập đến bắt giữ và giải thoát an toàn cho con gái chị K.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm khai tên là Quách Văn Lợi. Lợi thú nhận do không có tiền tiêu, thấy cháu A. chơi một mình trước nhà nên bắt cóc để tống tiền gia đình.

H.TUYẾT