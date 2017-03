"Bắt cóc trẻ sơ sinh để lấy lòng nhà chồng"

Sáng nay, tại trụ sở cảnh sát hình sự trên phố Thiền Quang, Hà Nội, một điều tra viên cho biết suốt đêm 8/11 Nguyễn Thị Lệ (còn gọi là Mai, 29 tuổi ở Bắc Giang) tỏ thái độ ân hận về những việc đã gây ra. "Cô ta nói đã gây tai tiếng, làm ảnh hưởng xấu đến nhà chồng", vị này kể.



Làm việc với các điều tra viên, Lệ khai trước khi đăng ký kết hôn với người đàn ông ở Đông Anh, cô ta đã có con riêng 5 tuổi. Cháu bé sống cùng ông bà ngoại.









Diễn tiến vụ bắt cóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện Phụ sản



- Ngày 2/11, sản phụ Trần Thị Thơm sinh mổ bé trai nặng 3,4kg tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.



- Khoảng 10h ngày 3/11, một phụ nữ mặc áo blouse, đeo thẻ của bệnh viện đến kiểm tra số đứa trẻ và bế, nói đưa đi xét nghiệm... Từ lúc đó, chị Thơm bặt tin tức về con. Gia đình tìm khắp bệnh viện không thấy. Cơ quan điều tra bắt đầu vào cuộc.



- Ngày 4/11, lãnh đạo bệnh viện nhận trách nhiệm về vụ việc do khó giám sát trẻ sơ sinh. Đây là lần đầu tiên xảy vụ mất trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, sau 55 năm hoạt động.



- Ngày 5/11, luật sư của gia đình chị Thơm có đơn gửi các cơ quan tố tụng đề nghị xử lý trách nhiệm hình sự kíp trực hôm đó về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng cục Cảnh sát đề nghị công án các tỉnh vào cuộc phối hợp với công an Hà Nội.



- Ngày 7/11, cảnh sát cho biết tìm thấy một trẻ sơ sinh nghi là con chị Thơm. Nhưng kết quả giám định cho thấy đây không phải là em bé bị mất tích.



- Ngày 8/11, từ tin báo của một tài xế taxi, cơ quan điều tra ập vào ngôi nhà ở huyện Đông Anh. Con trai chị Thơm được tìm thấy ở đây. Nghi can Nguyễn Thị Lệ thừa nhận đã trộm áo blouse, lẻn vào bệnh viện bế bé Trường. Cô ta đưa đứa trẻ về nhà, nói dối đây là con vừa sinh.

Tháng 10, trong thời gian mang bầu, Lệ và chồng xảy ra mâu thuẫn. Cô ta bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở Bắc Giang. "Lệ khai trên chuyến xe buýt đi quãng đường dài cách đây chừng một tháng bị đau bụng và được mọi người đưa vào một bệnh viện.Bác sĩ xác định bào thai đã bị chết lưu", một cảnh sát thuật lại trình bày của nghi can này.Cô ta cho biết, trong thời gian nằm viện không được người của gia đình nhà chồng thăm hỏi, gọi điện cho chồng cũng không thấy nghe máy. Theo vị điều tra viên, Lệ khai: "Nếu không sinh được con sẽ khó ăn nói với gia đình nhà chồng. Vì áp lực trên, khi bị mất đứa con trong bụng, tôi nảy sinh ý định đánh cắp trẻ sơ sinh để giả là con".Cơ quan điều tra xác định, từng sinh con ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Lệ nắm rõ các quy luật chăm sóc trẻ cũng như sản phụ, thời gian gia đình được vào thăm nuôi."Để chiếm đoạt trẻ em, Lệ lập kế hoạch bài bản. Cô ta lẻn vào tầng 1 nhà G đánh cắp được bộ quần áo blouse, ra cửa hàng ở cổng bệnh viện mua khẩu trang, giả làm cán bộ y tế lẻn vào khoa sản 2", một điều tra viên cho biết.Khai tại cơ quan công an, nghi phạm cho biết khi lang thang ở khoa này gặp chị Thơm bế bé trai kháu khỉnh nên dừng lại hỏi chuyện. Lệ hỏi thăm về đứa trẻ và được người mẹ bảo "con vừa tắm, chưa tiêm phòng".Sau đó, Lệ lẻn vào phòng của sản phụ Thơm lừa bế con của chị này.Lệ ra khỏi tòa nhà bằng cửa sau, thuê xe ôm chở đến khu vực Ô Cách (quận Long Biên) và bắt taxi về nhà bố mẹ đẻ ở Bắc Giang."Bố mẹ hỏi về đứa trẻ, Lệ nói xin được từ một cô gái người miền Nam đang học ở Hà Nội", một trinh sát kể.Sau 3 ngày ở nhà mẹ đẻ, cô cùng một số người thân đưa con của chị Thơm về nhà chồng ở Đông Anh. Ngỡ là con cháu của mình, gia đình chồng chăm sóc đứa trẻ và cô ta chu đáo mà không chút hoài nghi.Trung tá Nguyễn Tiến Tần cho biết, sáng 8/11 lúc Lệ đang ngủ, anh đã bế đứa trẻ khỏi tay của người đàn bà này.Khi cháu bé được an toàn, các cảnh sát mới ập vào bắt giữ Lệ.Vị đội trưởng điều tra chia sẻ, anh liên tục nhận được các cuộc gọi động viên, tin nhắn chúc mừng, khen ngợi của nhiều người qua số điện thoại của anh được đăng tải trên báo chí khi cảnh sát kêu gọi những ai biết thông tin về vụ việc hãy liên hệ.Cơ quan điều tra sẽ xác minh lại những trình bày tại cơ quan điều tra của Lệ. Cảnh sát tiếp tục làm rõ việc cô ta khai mang bầu, động cơ thật của việc chiếm đoạt trẻ em.Sáng nay, anh Phạm Xuân Chiều (chồng sản phụ Thơm) xúc động trước những nỗ lực của ngành công an cũng như bệnh viện Phụ sản Trung ương. Anh cho biết, suốt đêm qua, nhiều người đến chúc mừng vợ chồng anh."Vài ngày không tìm được đứa con, gia đình tôi sốt ruột, nhờ luật sư vào cuộc bảo vệ quyền lợi ích và hợp pháp. Đến nay, chúng tôi xin rút lại đơn của luật sư đề nghị các cơ quan tố tụng khởi tố vụ án, khởi tố bị can với kíp trực hôm xảy ra vụ việc", anh Chiều nói.Theo Hà Anh (VNE)