Bắt con tin đưa sang Trung Quốc đòi tiền chuộc

Ngày 1-1-2016, Đại úy Lê Anh Quân, Đội trưởng Đội CSĐT về TTXH, Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) xác nhận: Công an TP Móng Cái vừa phối hợp với Cục Công an TP Đông Hưng (Trung Quốc) bắt giữ Lưu Nhật Thăng (32 tuổi), Hoàng Hán Bằng (26 tuổi) và Mao Thế Đông (27 tuổi, cùng trú Quảng Tây, Trung Quốc), nghi phạm trong đường dây bắt cóc một người Việt Nam sang Trung Quốc làm con tin.



Các nghi phạm người Trung Quốc bị bắt giữ

Theo thông tin ban đầu, cuối tháng 11 anh Phạm Văn Phương (trú TP Móng Cái) đang ngồi tại quán ăn trên địa bàn thì bị ba người đàn ông lao đến dùng súng và dao khống chế, ép lên ô tô của anh Phương rồi đưa sang Trung Quốc.

Những kẻ bắt cóc đưa anh đến một khách sạn giam giữ, khống chế đòi tiền chuộc. Ô tô của nạn nhân được nhà phát hiện ngay trong đêm khi đang đỗ tại đường mòn xã Bắc Sơn, TP Móng Cái.

Ngày 2-12-2015, tại khu vực cảng Khâm Châu, anh Phương được giải cứu. Cơ quan chức năng cũng bắt giữ ba nghi phạm Thăng, Bằng và Đông.

Các nghi phạm khai nhận đã nhập cảnh trái phép, theo dõi anh Phương để tìm cơ hội bắt sang Trung Quốc nhằm đòi tiền chuộc từ gia đình nạn nhân. Quá trình khống chế, các n€ghi phạm lấy đi của anh Phương khoảng 30 triệu đồng.