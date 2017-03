Bắt ‘đại lý’ rao bán 30 xe gian qua mạng

Nhóm này do Bùi Văn Trị (29 tuổi, Bình Định, tạm trú quận Tân Phú) cầm đầu. Trước đó, chị NTQ rà tìm trên mạng thấy một người rao bán xe máy nên liên hệ rồi gặp Trị và mua một chiếc xe với giá 10 triệu đồng. Khi chị Q. đem xe đến Công an quận Tân Phú làm thủ tục sang tên thì công an phát hiện giấy đăng ký xe là giấy giả.



Tiến hành điều tra, ngày 20-7, Công an quận Tân Phú bắt giữ Trị và sáu đồng phạm, tang vật thu giữ là 30 xe máy không rõ nguồn gốc.

Nhóm Trị khai móc nối nhiều băng nhóm tội phạm trên địa bàn TP mua xe trộm cắp rồi thuê người đục lại số sườn, số máy, làm giả cà vẹt để rao bán trên mạng. Mỗi chiếc xe bán được, Trị thu lợi từ vài triệu đến hơn chục triệu đồng.



Xe máy trộm cắp do nhóm Bùi Văn Trị tiêu thụ bị cơ quan công an thu giữ.

Cùng ngày, Công an quận Tân Phú (TP.HCM) cho biết vừa hoàn tất điều tra đường dây trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có do Lâm Hoàng Sơn (41 tuổi) và Phan Văn Quý (43 tuổi) cầm đầu. Liên quan đến Sơn và Quý, có 10 bị can bị khởi tố cùng hai tội danh trên.

Trước đó, tối 1-5, tổ hình sự đặc nhiệm Công an quận Tân Phú thấy Sơn, Quý có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra hành chính và phát hiện chiếc xe tay ga Sơn đang sử dụng không có giấy tờ. Trong người Sơn còn có ba bịch nylon chứa ma túy đá.

Quý khai vừa bán xe tay ga ăn trộm cho Sơn. Ngoài ra Quý còn gom xe do Trần Quốc Bảo (ngụ quận Bình Thạnh) trộm được bán cho Sơn. Để tiêu thụ xe gian, Sơn nhờ người làm giả giấy tờ xe rồi lên mạng rao bán.