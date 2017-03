Bắt đàn em Minh “trọc” liên quan vụ chém người

Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết vừa bắt được Trương Thành Được (tự Cụ, quê An Giang).

Một đàn em của Minh “trọc”, trùm giang hồ vùng giáp ranh (báo Pháp Luật TP.HCM ngày 10-5 đã thông tin). Được từng tham gia trong một vụ đâm thuê chém mướn do chính Minh “trọc” cầm đầu. Ngay sau khi Được bị bắt, cơ quan công an đã phục hồi điều tra vụ án này. Theo thông tin ban đầu, ngày 20-11-2011, Được cùng với Võ Thanh Bảo Ngọc (tự Trung “cao”, em ruột Minh “trọc”), Trần Minh Sang và hai đồng bọn khác gây ra vụ chém ông HVM, chủ thầu chợ Đông Phú A. Nạn nhân HVM kể lại: “Tôi về gần nhà khoảng 50 m thì có bốn đối tượng đi hai xe máy vung dao chém tôi. Nhát chém đầu tiên vào lưng khiến tôi ngã xuống xe. Thấy có người lao vào chém thẳng vào đầu, tôi đưa tay lên đỡ thì nhát chém lệch sang tay phải, dài khoảng 10 cm. Lấy hết sức, tôi vùng dậy bỏ chạy và hô hoán. Những người dân gần đó lao ra thì chúng nhảy lên xe chạy thoát”. Trương Thành Được, đàn em của Minh “trọc” vừa bị bắt giữ. Nhận tin báo, công an vào cuộc truy xét nhưng nạn nhân không nhận dạng được hung thủ. Cơ quan điều tra phải dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ mới xác định được nghi can chém ông M. Đến đêm 13-5, khi Được vừa trở lại nơi tạm trú thì bị công an bắt giữ. Tại công an, Được khai nhận Được và đồng bọn đã nhận lệnh của Minh “trọc” chém người. Minh chỉ điểm người cần chém, cung cấp xe máy và đưa tiền mua dao để đàn em gây án. Có thể vụ chém ông M. nằm trong “hợp đồng” đâm thuê chém mướn mà Minh “trọc” đã nhận từ một người nào đó. “Bản thân tôi không hề có mâu thuẫn với ai. Trước khi bị chém, tôi có trúng thầu khu chợ Đông Phú A. Lúc tôi trúng thầu thì ông NVP đề nghị cho cùng hợp tác chung thầu. Nghe vậy, tôi bàn bạc với chủ đầu tư thì họ không đồng ý. Tuy nhiên, ông P. hiểu nhầm, tuyên bố với nhiều người sẽ chém chết cả gia đình tôi rồi tự sát. Không ngờ đến trưa 20-11, tôi bị chém thật” - ông M. cho biết thêm. Trước đó, Trần Minh Sang đã bị Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ trong một vụ án khác xảy ra trên địa bàn phường Bình Chuẩn (Thủ Đức, TP.HCM). Nạn nhân bị Sang chém bị mất trên 70% khả năng lao động, hiện sức khỏe rất yếu. XUÂN LƯƠNG