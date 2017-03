Bắt đánh bạc núp bóng “CLB chọi gà”

Ngày 4-3, Thượng tá Đậu Quang Tuyến, Phó Trưởng Công an TP Cam Ranh (Khánh Hòa), cho biết vừa khởi tố vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc xảy ra tại “câu lạc bộ chọi gà” trên địa bàn TP Cam Ranh. Liên quan đến vụ án, qua sàng lọc, công an tạm giữ hình sự 39 nghi can để củng cố hồ sơ, khởi tố bị can về các tội danh trên.

Trước đó, trưa 27-2, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an TP Cam Ranh và Công an tỉnh Khánh Hòa đã ập vào một trường gà tại khu Núi Đất (phường Ba Ngòi, TP Cam Ranh). Tại đây, công an tạm giữ 187 con bạc, 747 triệu đồng, 3.200 USD, tám dây chuyền vàng, nhẫn vàng, 116 xe máy, năm ô tô và 175 ĐTDĐ cùng hai cặp gà đá. Theo Thượng tá Tuyến, một trong hai người điều hành trường gà là Trần Duy Quyền (tự Quyền “tôm”, trú TP Cam Ranh) bị công an bắt giữ tại chỗ. Kẻ cầm đầu còn lại biệt danh “Tí Tẹc” không có mặt ở trường gà khi công an đột kích, đang bị công an truy bắt.

Các con bạc bị bắt quả tang đá gà ăn tiền tại “câu lạc bộ chọi gà” và hàng trăm xe máy bị thu giữ. Trần Duy Quyền (Quyền “tôm”). Ảnh: LÊ XUÂN

Tại cơ quan điều tra, Quyền khai nhận giữa năm 2012, y cùng với “Tí Tẹc” và hai người khác hùn vốn xây dựng nhà, căn tin và một số công trình phụ để mở trường gà. Ngoài việc thu tiền vé vào cửa, Quyền và đồng bọn còn được hưởng 3% số tiền thắng độ từ các con bạc. Một tuần trường gà mở cửa ba lần vào thứ Ba, thứ Tư và thứ Năm. Lôi kéo khoảng 200 người Ninh Thuận, Lâm Đồng, TP.HCM, Gia Lai, Bình Định… Có ngày lên đến hàng ngàn lượt người ra vào với số tiền cược lên đến 1,5 tỉ đồng.

Cũng theo Thượng tá Tuyến, trường gà này vốn là một câu lạc bộ chọi gà truyền thống, được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động từ giữa năm 2012. Trước đây là cơ sở massage của Công ty Cổ phần Suối khoáng Cam Ranh do ông T. làm chủ tịch HĐQT. Quá trình hoạt động kinh doanh bị thua lỗ nên ông T. chuyển sang thành lập “câu lạc bộ chọi gà truyền thống” để thu hút du khách tới tham quan. Sau đó, “Tí Tẹc” và Quyền “tôm” nhảy vào núp bóng câu lạc bộ để tổ chức đá gà ăn tiền công khai.

“Xác định đây là một trường gà quy mô lớn, sau khi nắm bắt thông tin, chúng tôi đã lập chuyên án để triệt phá. Sáng 4-3, chúng tôi đã mời ông T., Chủ tịch HĐQT Công ty CP Suối khoáng Cam Ranh, đến làm rõ mối quan hệ giữa công ty, cá nhân ông T. với trường gà do “Tí Tẹc” và Quyền cầm đầu. Trong một vài ngày tới, chúng tôi sẽ khởi tố các bị can về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc, đồng thời làm rõ xem có cá nhân nào đứng sau lưng bảo kê cho trường gà này hay không” - Thượng tá Tuyến cho biết.

LÊ XUÂN