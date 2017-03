Bật đèn, bắt trộm lúc nửa đêm

Ngày 19/5, công an quận 9 (TP HCM) cho biết vừa bắt giữ 5 nghi can gồm: Ngô Văn Bạc (25 tuổi), Dương Văn Hiệp (25 tuổi), Nguyễn Thành Ngân (25 tuổi), Phạm Minh Văn (26 tuổi), Nguyễn Anh Tuấn (18 tuổi) cùng ngụ Bình Dương để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản” và “cưỡng đoạt tài sản”.

Băng trộm tại cơ quan công an. Ảnh: Quốc Thắng.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 14/5, dân quân đi tuần tra thì phát hiện 4 thanh niên có dấu hiệu khả nghi đang đứng trước một căn nhà trên đường 138 (phường Tân Phú). Thấy động, 3 thanh niên đột nhiên leo lên xe máy bỏ chạy, dân quân vây bắt được người tên Bạc. Cùng lúc dân quân gọi chủ nhà dậy, khi đèn được bật sáng, lực lượng chức năng bắt thêm được Hiệp đang trốn trong nhà, trên tay còn cầm chiếc điện thoại di động vừa trộm được.

Qua lời khai của 2 tên trộm, ngày 15/5, công an tiến hành bắt giữ thêm 3 thanh niên khác là Ngân, Văn và Tuấn. Tại cơ quan công an, những nghi can đã khai nhận từng thực hiện hàng chục vụ trộm khác ở khu vực Bình Dương và quận 9.

Ngoài ra, băng trộm này còn cho hay, vào đêm ngày 9/5, trên đường đi tìm tài sản để trộm, chúng đã gặp và dùng vũ lực, đe dọa trấn lột một điện thoại di động, bóp tiền và toàn bộ giấy tờ của một thanh niên trước khu du lịch Suối Tiên.

Công an quận 9 đang tiến hành mở rộng điều tra và tìm thêm nạn nhân của băng trộm cắp này.

Theo Quốc Thắng (VNE)