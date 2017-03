Bắt đôi nam nữ mang súng, đạn đi buôn heroin

Ngày 10-8, cơ quan Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết đã bắt giữ Vi Văn Viện (trú huyện Quỳ Châu, Nghệ An) và Cụt Thị Thùy Ngân (trú xã Yên Na, huyện Tương Dương, Nghệ An) có hành vi mang súng, đạn đi mua bán trái phép chất ma túy.

Đêm 4-8, Viện mang theo súng ngắn, đi xe máy mang BKS 37B1- 965.19 chở theo "người tình" trẻ là Ngân (25 tuổi) đi bán heroin. Đến 22 giờ 30 cùng ngày, khi cả Viện và Ngân đi đến quốc lộ 48C (thuộc địa phận bản Mét, xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông) thì bị lực lượng Công an huyện Con Cuông bắt giữ. Lúc này, Viện rút súng ra định bắn, chống trả để cùng Ngân chạy trốn. Tuy nhiên, các chiến sĩ cảnh sát đã kịp tước súng, bắt gọn Viện và Ngân.



Tang vật súng và đạn công an thu giữ. Ảnh: Công an Nghệ An

Công an thu giữ tang vật một khẩu súng ngắn cùng chín viên đạn, một con dao và 37 g heroin. Bước đầu Viện khai số ma túy trên có nguồn gốc xuất xứ từ Lào, khi đang cùng Ngân đi bán cho các con nghiện thì bị phát hiện, bắt giữ.



Hiện Công an huyện Con Cuông đang trưng cầu giám định tang vật số súng, đạn trên.

Được biết Viện nghiện ma túy, có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và tội tàng trữ trái phép chất ma túy.