Bắt đôi tình nhân tàng trữ thuốc lắc, ma túy “đá”

2 đối tượng Lâm và Hằng.

Ngày 5/5, Công an phường Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội đã thi hành lệnh khám xét nơi ở đối với Nguyễn Bảo Lâm, 25 tuổi, trú ở đường nước Phần Lan, phường Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội về hành vi tàng trữ ma túy.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, CBCS Công an phường Phố Huế phát hiện một đôi nam nữ có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy nên đã lập kế hoạch đấu tranh.

Theo thông tin lực lượng chức năng nắm được thì đôi trai gái này thường xuyên lui tới các tụ điểm ăn chơi, cung cấp ma túy tổng hợp cho một số đối tượng nghiện lắc. 22h đêm 4/5, phát hiện đôi trai gái trên đang mang ma túy đi giao, Công an phường Phố Huế đã tổ chức bắt quả tang. Lúc đó, cả hai đang đứng trước cửa nhà số 308 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, tổ công tác Công an phường Phố Huế đã chốt vòng vây bắt, thu trong người đối tượng nam 13 gói tinh thể trong suốt có trọng lượng hơn 7.000mg, là ma túy tổng hợp (ma túy đá); thu trong người đối tượng nữ 21 viên nén ma túy tổng hợp thuộc nhóm ATS (thuốc lắc), tiền mặt, xe máy…

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Bảo Lâm và Phạm Linh Hằng, 24 tuổi, thường trú ở Phạm Ngọc Thạch, phường 9, TP Vũng Tàu, hiện sống lang thang. Cả hai đều nghiện lắc, mới bị Công an phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa xử lý về hành vi sử dụng ma túy tháng 4/2010. Do cùng ham lắc nên hai đứa cặp với nhau đi mua ma túy về sử dụng và bán lại.

Ngày 6/5, vụ án đã được chuyển về Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Hai Bà Trưng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.





Theo P.Thủy (CAND)