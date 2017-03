Bắt đối tượng bị truy nã gần bốn năm

Tháng 6-2005, Long tổ chức cướp tài sản một hộ dân ở tỉnh Đồng Tháp. Hai đồng bọn bị cơ quan điều tra bắt giữ, riêng Long trốn thoát và bị truy nã.

Để đối phó với công an, Long dùng giấy CMND của người em tên Nguyễn Văn Quí dán ảnh mình, sau đó xin làm công nhân cho một công ty ở TP.HCM. Qua rà soát, công an phát hiện Long dưới “mác” người em và ngày 20-1-2009 đã bắt giữ Long.

Ngày 29-1, Công an huyện Cần Đước (Long An) cho biết công an huyện vừa khởi tố và tạm giam Nguyễn Minh Trung Kiên (ngụ xã Tân Ân, huyện Cần Đước) về hành vi cướp tài sản. Đêm 21-1, Kiên bịt mặt đột nhập nhà bà ngoại mình là bà Nguyễn Thị Hường, dùng dao khống chế lột lấy một nhẫn vàng. Tiến hành điều tra, chỉ ngày hôm sau, Công an huyện Cần Đước đã nhận dạng đối tượng gây án chính là đứa cháu ngoại bà Hường.