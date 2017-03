Bắt đối tượng bị truy nã phê ma túy đòi nhảy lầu

Trưa 23-9, Trung bất ngờ leo ra cửa sổ nhà nghỉ Trùng Dương (đường Nguyễn Thị Bảy, quận Thanh Khê) la hét, đòi nhảy từ tầng ba xuống đất tự tử. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại nhà nghỉ phong tỏa hiện trường và thuyết phục Trung. Lực lượng Cảnh sát PCCC cũng huy động xe thang, phao bơm hơi đến hiện trường. Sau một giờ thuyết phục, Trung mới chịu quay về phòng.

Tại cơ quan công an, Trung có nhiều biểu hiện bất thường. Kết quả thử test cho thấy, Trung dương tính với chất ma túy. Có thể do bị ảo giác khi sử dụng ma túy nên Trung mới đòi nhảy lầu tự tử. Ngoài ra, công an phát hiện Trung là đối tượng đang bị Công an huyện Nam Giang (Quảng Nam) truy nã về hành vi trộm cắp tài sản.

LỆ THỦY