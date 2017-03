Bắt đối tượng bị truy nã, thu giữ súng và lựu đạn

Công an cũng đã thu giữ một súng côn tự chế có bốn viên đạn trong ổ đạn và hai quả lựu đạn.



Theo Thượng tá Phạm Văn Lương, Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (Công an tỉnh Bắc Ninh), Đào Văn Toan (sinh năm 1988, trú quán tại Xuân Lương, Yên Thế, Bắc Giang) bị truy nã ngày 24/4 về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.



Trong quá trình truy bắt, Đào Văn Toan dùng xe máy phân khối lớn để chạy trốn, lực lượng công an đã phải sử dụng ôtô truy đuổi làm đối tượng ngã và bắt giữ.



Trước đó, Đào Văn Toan đã tham gia vào vụ nổ súng AK tại quán karaoke LuNa (phường Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh).





Theo Ngọc Anh (TTXVN)