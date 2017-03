Bắt đối tượng buôn bán phụ nữ ra nước ngoài

Chiều 12-11, Cơ quan công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vi Thị Trâm (SN 1983, trú xã Quang Phong, huyện Quế Phong) về hành vi buôn bán phụ nữ.

Cuối tháng 10-2010, gia đình nạn nhân V.T.Q (SN 1992) và V.T.N (SN 1991) cùng ở huyện Quế Phong đã tố cáo Vi Thị Trâm lừa đưa Q và N ra thành phố Hà Nội kiếm việc làm, nhưng bán ra Trung Quốc. Cơ quan công an huyện Quế Phong đã lập chuyên án 1983C để điều tra đường dây lừa buôn bán phụ nữ của Trâm. Qua điều tra cho thấy, thời gian qua, Trâm đã về huyện miền núi Quế Phong rủ đưa một số nữ thanh niên đi kiếm việc làm ở các thành phố, nhưng thực chất, Trâm đưa người lên biên giới bán sang Trung Quốc lấy tiền tiêu xài. Hiện lực lượng Công an huyện Quế Phong đang khẩn trương làm rõ các đối tượng liên quan trong đường dây nói trên, đưa ra truy tố trước pháp luật. Theo AN KHÁNH (TTO)