Bắt đối tượng cuối cùng trong vụ "giết người đi mua trâu"

Trưa 20/10, Công an huyện Than Uyên nhận được tin báo về vụ việc anh Hà Văn Lả, 40 tuổi (trú tại bản Củng, xã Ta Gia, Than Uyên), trên đường đi mua trâu, đến đoạn đường liên thôn đi vào bản Xoong (Tà Mung, Than Uyên), thì bị 2 thanh niên không quen biết chặn xe máy rồi chém liên tiếp 9 nhát vào vai và cổ. Đến trưa 21/10, Công an huyện Than Uyên đã vận động được đối tượng thứ hai ra đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Khoảng 8h30' ngày 20/10, Tòng Văn Chính đi xe máy trên đường và gặp Đèo Văn Hồng. Hồng nhờ Chính chở xuống xã Mường Kim chơi. Trên đường đi, Hồng và Chính rủ nhau đi cướp của một người đàn ông đang đi mua trâu, có thể mang rất nhiều tiền. Để làm được việc này, Chính đã bàn với Hồng về lấy gậy vụt vào cổ người đi buôn trâu cho ngất đi để cướp tiền. Nhưng Hồng không đồng ý và đã cầm theo dao với ý định chém vài nhát, nếu ngất thì thôi, nếu còn tỉnh thì sẽ chém đến chết.

Hiện, anh Hà Văn Lả đã qua cơn nguy kịch. Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của từng đối tượng trong vụ án…





