Bắt đối tượng cuối cùng vụ “thanh toán bằng súng hoa cải”

Cuối tháng 4/2011, sau khi phát hiện một đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn trên địa bàn tỉnh Sơn La, các trinh sát Công an tỉnh Sơn La đã theo sát hoạt động của đối tượng này.

Đối tượng tự xưng danh là "yêng hùng" đất than, muốn mở rộng lãnh địa làm ăn và thường giấu kín nơi ở. Kết nối thông tin với Công an các đơn vị, địa phương, các trinh sát phát hiện đối tượng nghi vấn chính là Hoàng Xuân Trường, tức Trường “Sinh"- đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm. Kế hoạch bắt giữ đối tượng đã được Công an tỉnh Sơn La vạch ra kỹ lưỡng bởi theo thông tin nắm được, có thể Trường mang vũ khí nóng theo người. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, các lực lượng: Cảnh sát truy nã tội phạm, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát phòng chống ma túy đã vào cuộc.



Lệnh truy nã của Công an tỉnh Quảng Ninh và bản tường trình của Hoàng Xuân Trường.

Bị truy nã vẫn dùng súng hoa cải để giải quyết mâu thuẫn

Ngay sau khi xác định được nguồn tin trên, Công an tỉnh Sơn La đã trao đổi thông tin với Công an tỉnh Quảng Ninh - đơn vị ra lệnh truy nã toàn quốc với Trường. Theo Công an tỉnh Quảng Ninh cung cấp, đêm 3/6/2008, Trường cùng Trần Anh Tuấn và Vũ Mạnh Hùng, cùng SN 1988, trú tại TP Hạ Long (Quảng Ninh) đi cùng 7 đối tượng khác mang 3 khẩu súng bắn đạn ghém hoa cải để trả thù nhóm Nghị Lượt.

Theo các đối tượng Tuấn và Hùng khai nhận thì chúng chỉ đi theo với vai trò giúp sức bởi 1 trong 3 người cầm súng là Trường. Khi 10 đối tượng có mang theo vũ khí đi tìm nhóm Nghị Lượt thì phát hiện 6 thanh niên đang ngồi ở vỉa hè tại phường Hà Trung, TP Hạ Long liền nổ súng bắn. Hậu quả vụ nổ súng làm anh Nguyễn Thành Tuấn bị bắn vào vùng cổ, gáy gục ngã tại chỗ, anh Phạm Văn Trường và Ngô Huy Anh Vy bị bắn vào vùng mông và tay. Cả ba người nêu trên đã được đưa đi cấp cứu nhưng anh Tuấn đã tử vong sau đó.

Ngay sau khi gây án, nhóm Trường “Sinh" đã tẩu thoát. Quá trình điều tra mở rộng vụ án, CQĐT Công an tỉnh Quảng Ninh còn làm rõ Trần Anh Tuấn đang là đối tượng truy nã của Công an TP Hải Phòng về hành vi cố ý gây thương tích. Chính Tuấn cùng đồng bọn đã gây ra một vụ dùng súng bắn đạn hoa cải để trả thù.

Từ năm 2007, khi Trần Anh Tuấn sang Hải Phòng ở cùng Trường, do có mâu thuẫn giữa nhóm của Trường với anh Nguyễn Thái Thịnh, SN 1974, trú tại quận Kiến An, Hải Phòng, ngày 11/5/2007, Nguyễn Việt Dũng đã chở Trần Anh Tuấn bằng xe máy, đuổi theo anh Thịnh trên đường Lạch Tray (Hải Phòng). Khi xe Dũng đuổi kịp, áp sát xe anh Thịnh, Tuấn đã dùng súng đạn hoa cải bắn anh Thịnh làm anh này bị tổn hại 41% sức khỏe.

Sau khi gây án, Dũng bị bắt và lĩnh án 7 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích. Tuấn trốn thoát đã bị CQĐT Công an TP Hải Phòng ra lệnh truy nã. Trong quá trình trốn truy nã, Tuấn vẫn đi cùng Trường “Sinh", tiếp tục tham gia vụ dùng súng bắn đạn ghém hoa cải để trả thù nhóm Nghị Lượt ở Quảng Ninh.

Sau đó, được sự vận động của các trinh sát và người thân, Trần Anh Tuấn và Vũ Mạnh Hùng đã đến Công an tỉnh Quảng Ninh đầu thú. Tháng 6/2009, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã xử Trần Anh Tuấn 28 năm tù giam với 2 tội danh: Giết người và cố ý gây thương tích; tuyên án Vũ Mạnh Hùng 20 năm tù giam về tội giết người.

Trốn truy nã sang nước ngoài 2 năm vẫn không thoát tội

Ngay sau khi Hoàng Xuân Trường trốn truy nã lên đất Sơn La, hắn thường không ăn, ở cố định nơi nào để tránh bị phát hiện. Theo nguồn tin các trinh sát nắm được, Trường thường khoe sẽ đổi địa bàn làm ăn và nói có rất nhiều "hàng nóng". Chính vì vậy, kế hoạch bắt giữ Trường được các tổ trinh sát gồm 3 lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, Cảnh sát truy nã tội phạm vào cuộc, phát hiện, Trường không thuê nhà trọ để tránh bị phát hiện, hắn thường tá túc ở nhà những người anh em quen biết.

Ngày 29/4, Trường bị các lực lượng nêu trên bắt giữ tại khu vực phường Quyết Tâm, TP Sơn La (Sơn La), hắn khai nhận, sau khi trốn truy nã, y đã trốn 2 năm sang Trung Quốc qua đường cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh).

Nghĩ rằng lực lượng Công an không thể truy bắt được mãi, Trường bí mật quay về Hà Nội sinh sống. Được một thời gian ngắn, hắn trốn lên Sơn La tá túc ở đây, định chuyển địa bàn làm ăn để tránh sự truy bắt của Công an Quảng Ninh nhưng không ngờ bị Công an Sơn La bắt giữ. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.



Theo A.Hiếu - Trần Hằng (CAND)