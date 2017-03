Bắt đối tượng đánh người, hủy hoại tài sản lẩn trốn trên xe khách

Trước đó, vào khoảng 15 giờ, ngày 2-7, Phòng CSGT Công an tỉnh nhận được tin báo từ Công an huyện Đắk Song, Hồ Văn Kiệt, đối tượng trong vụ án đánh người, hủy hoại tài sản xảy ra vào đêm 30-6, công an đang truy bắt đang trên đường bỏ trốn bằng phương tiện xe khách. Nhận tin báo, phòng CSGT bố trí lực lượng, phối hợp với các tổ tuần tra, kiểm soát dọc quốc lộ 14 tiến hành kiểm tra các xe khách để bắt các đối tượng bỏ trốn.





Lực lượng CSGT kiểm tra thông tin hành khách trên xe. Ảnh: Đại Dũng.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, tại Km 750 - quốc lộ 14 (thuộc xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút), Đội tuần tra kiểm soát số 1 ra hiệu lệnh dừng xe ô tô khách BKS 76B – 00645 do tài xế Nguyễn Văn Tài (trú Quảng Ngãi) điều khiển di chuyển hướng từ huyện Đắk Song về TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) để kiểm tra. Qua kiểm tra thông tin hành khách trên xe, tổ công tác phát hiện đối tượng Hồ Văn Kiệt trên xe, đang bỏ trốn khỏi địa bàn cùng bạn gái và liền lập tức khống chế, bắt giữ giao cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song.