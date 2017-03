Bắt đối tượng đe dọa tống tiền

Trong mảnh giấy có nội dung yêu cầu gia đình ông Luyện phải chuẩn bị 30 triệu đồng để đến lấy, nếu không sẽ giết từng người trong gia đình.

Ðến 7 giờ ngày 22-1, Công an phường 9, TP Ðà Lạt đã điều tra làm rõ, bắt thủ phạm là Nguyễn Văn An, SN 1993, thường trú huyện Nam Ðàn, tỉnh Nghệ An, tạm trú phường 9, TP Ðà Lạt (sinh viên Trường cao đẳng nghề Ðà Lạt). Công an TP Ðà Lạt đang củng cố hồ sơ xử lý.

Theo Nhân Dân